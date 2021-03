Prime Video porta in Italia la serie tv Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

News Serie TV

Basata sulle memorie di Christiane Vera Felscherinow, debutterà sul servizio streaming a maggio.

Prime Video proporrà al pubblico italiano la recente rilettura moderna delle famose memorie di Christiane Vera Felscherinow. Il servizio di video in streaming ha annunciato che la serie tedesca di otto episodi Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, adattamento dell'omonimo bestseller internazionale scritto dai giornalisti K. Hermann e H. Rieck insieme con la stessa Felscherinow, sarà disponibile in Italia e in giro per il mondo dal 7 maggio, dopo il lancio in Germania lo scorso mese.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: La trama e il cast

Scritta da Annette Hess e diretta da Philipp Kadelbach, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino reinterpreta in chiave moderna la storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione che ha sconvolto un'intera generazione. Sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda, Christiane (interpretata da Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare la vita, l'amore e le tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

Nella serie recitano anche Angelina Häntsch e Sebastian Urzendowsky (Babylon Berlin) nei ruoli di Karin e Robert, i genitori di Christiane; Bernd Hölscher di Günther; Hildegard Schmahl della nonna di Babsi, Anni; Valerie Koch della madre di Stella, Nati; Nik Xhelilaj di Dijan; Heiner Hardt del papà di Benno, Horst; Tom Gronau di Matze; e Mai Duong Kieu di Lamai.

Le dichiarazioni

"Pubblicato in più di 30 paesi e tradotto in più di 20 lingue, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo", ha commentato la presidente dei contenuti originali di Amazon Studios per l'Europa Georgia Brown in un comunicato. "Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l'essenza originale del libro e dei suoi personaggi. Sono felice che possiamo portare questa storia ai clienti Prime di molti paesi nel mondo".