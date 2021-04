Prime Video: Le Serie TV in streaming ad aprile 2021

News Serie TV

In arrivo sulla piattaforma una delle novità più attese della stagione, Them, serie horror antologica di Lena Waithe.

Una delle novità più interessanti e attese della primavera è su Prime Video. Ad aprile, l'offerta di serie tv del servizio di video in streaming di Amazon si arricchisce di Them, serie horror antologica prodotta dal talento in ascesa Lena Waithe, premiata con l'Emmy per Master of None. Ambientata negli Stati Uniti degli anni '50, la prima stagione segue le vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come La grande migrazione. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerla. Nel cast di alto livello troviamo Deborah Ayorinde (Luke Cage), Ashley Thomas (24: Legacy), Alison Pill (The Newsroom), Ryan Kwanten (True Blood) e Liam McIntyre (Spartacus). Dopo il passaggio in chiaro, arrivano anche su Prime Video tutti gli episodi della serie fenomeno italiana Leonardo, dedicata agli aspetti più intimi della figura del genio del Rinascimento Leonardo da Vinci, oltre che alle storie non così conosciute dietro le sue straordinarie opere. Il protagonista ha il volto dell'amata star di Poldark Aidan Turner, affiancoto dalla sempre più affermata attrice italiana Matilda De Angelis, dal maestro Giancarlo Giannini e dal volto di The Good Doctor Freddie Highmore.

Prime Video: Serie TV in streaming ad aprile 2021

Serie TV in esclusiva

Them , Stagione 1 V.O. (9 aprile)

, Stagione 1 V.O. (9 aprile) Before Pintus, Stagione 1 (19 aprile)

Altre Serie TV

Rocco Schiavone , Stagione 4 (8 aprile)

, Stagione 4 (8 aprile) Leonardo, Stagione 1 (28 aprile)

Anime

Conan il ragazzo del futuro , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Bleach, Stagione 1 (26 aprile)

Intrattenimento

LOL: Chi ride è fuori , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Zelig Time, Stagione 2 (12 aprile)

Per i più piccoli

Zak Storm, Stagione 1 (1 aprile)

