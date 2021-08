Prime Video: Le Serie TV in streaming ad Agosto 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano le novità Cruel Summer, Nove perfetti sconosciuti e Kevin Can F**K Himself e le nuove stagioni di Modern Love e Star Trek: Lower Decks.

È un agosto infuocato, e non per il caldo soffocante dell'estate, quello che gli appassionati di Serie TV stanno per sperimentare divertendosi su Prime Video, che sfodera la migliore offerta di prime visioni del mese. Alcune tra le novità più attese e ritorni graditissimi arricchiranno il catalogo della piattaforma streaming di Amazon già da questo venerdì. Debutta infatti Cruel Summer, thriller psicologico ambientato in una piccola città del Texas dove, durante tre estati degli anni '90, il caso della scomparsa di un'adolescente, una ragazza amata e popolare, mette una sua coetanea, una ragazza goffa ed emarginata, di fronte alla possibilità di diventare la persona più disprezzata d'America. Attraverso diatribe legali e situazioni che mettono alla prova legami familiari, amicizie e relazioni, tutti si affrettano a prendere una posizione mentre la verità viene a galla. Da non perdere poi la miniserie Nove perfetti sconosciuti, l'evento televisivo dell'estate 2021. Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall e tanti altri in un drama di David E. Kelley (lo stesso di Big Little Lies e The Undoing) ambientato in un wellness resort di lusso dove nove personaggi stressati dalla vita provano a seguire un percorso che li aiuterà a stare meglio. Nessuno di loro, tuttavia, ha la minima idea di cosa stia per accadergli.



Ad agosto, torna la commedia romantica antologica Modern Love, con un secondo ciclo di storie che continuano a esplorare i vari volti dell'amore. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d'amore con l'ex di un ex. La storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L'esplorazione della sessualità. E, ancora una volta, un cast stellare: Minnie Driver, Kit Harington, Anna Paquin, Tobias Menzies e tantissimi altri. Torna anche la serie animata Star Trek: Lower Decks e debutta la recentissima comedy americana acclamata dalla critica Kevin Can F**K Himself, con la veterana di Schitt's Creek Annie Murphy nei panni di una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da sitcom. Questo fino a quando Allison non apre gli occhi per vedere le cose come stanno davvero, decidendo di rivoltarsi contro tutte le ingiustizie della sua vita.



