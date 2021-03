Prime Video: Le Serie TV in streaming a marzo 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano la serie animata Invincible, basata sul fumetto di Robert Kirkman, e la serie in costume spagnola La templanza.

Per Prime Video, marzo 2021 è senz'altro il mese de Il principe cerca figlio, l'attesissimo film sequel della commedia di culto degli anni '80 Il principe cerca moglie. Il servizio streaming di Amazon ha però un paio di chicche anche per il pubblico delle Serie TV. Debutteranno infatti le nuove Invincible e La templanza. La prima è una serie animata per un pubblico adulto basata sull'omonimo fumetto di successo scritto da Robert Kirkman, lo stesso di The Walking Dead. La storia racconta di un diciassettenne di nome Mark che potrebbe sembrare un ragazzo come tanti e invece è il figlio del supereroe più potente del pianeta. Quando anche lui inizia a sviluppare i super poteri, Mark si rende conto velocemente che questa nuova vita è tutt'altro che divertente e soprattutto che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

La templanza, terza serie spagnola di Prime Video dopo El Cid e El Internado: Las Cumbres, è un drama in costume basato su un romanzo di María Dueñas. La storia ruota attorno a Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una donna e un uomo i cui destini si intrecciano in un luogo e in un tempo affascinanti. Nelle tumultuose comunità di minatori messicani dell'Ottocento e attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese, fino alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez, la storia esplora il superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, raccontando come si costruisce un impero e come in un solo giorno tutto può andare perduto. Ecco, qui di seguito, il calendario con tutte le serie tv in arrivo.

Serie TV in esclusiva

Invincible , Stagione 1 (26/3, Episodio settimanale)

, Stagione 1 (26/3, Episodio settimanale) La templanza, Stagione 1 (26/3)

Altre Serie TV

Il principio del piacere , Stagione 1 (1/3)

, Stagione 1 (1/3) Supercar , Stagioni 1-4 (1/3)

, Stagioni 1-4 (1/3) The Good Doctor, Stagione 3 (1/3)

Anime

Mazinger Edition Z , Stagione 1 (15/3)

, Stagione 1 (15/3) Conan il ragazzo del futuro , Stagione 1 (29/3)

, Stagione 1 (29/3) Eureka Seven, Stagione 1 (31/3)

