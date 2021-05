Prime Video: Le Serie TV in streaming a Maggio 2021

News Serie TV

Tra le novità del mese, la miniserie evento The Underground Railroad e la nuova serie young adult Panic.

L'evento televisivo dell'anno è su Prime Video. Tra le novità in arrivo a maggio sul servizio di video in streaming, produzioni originali che spaziano tra i generi e le età, The Underground Railroad ha tutti i numeri per essere la serie di cui si parlerà maggiormente nelle prossime settimane e forse anche dopo. Basato sul romanzo di Colson Whitehead La ferrovia sotterranea, nel 2017 premiato con il Pulitzer, adattato dal premio Oscar per la sceneggiatura di Moonlight Barry Jenkins, il drama d'ambientazione storica segue la disperata fuga verso la libertà di Cora Randall (l'esordiente Thuso Mbedu), una giovane donna di colore costretta in una piantagione di cotone nella Georgia, attraverso la Ferrovia Sotterranea, quella rete di abolizionisti, percorsi nascosti e case sicure che nella prima metà dell'Ottocento ha aiutato gli schiavi afroamericani a fuggire dai loro padroni e che in questa storia alternativa è una vera ferrovia segreta fatta di binari e tunnel che si dirama nel sottosuolo.

Dopo il successo di The Wilds, sulla piattaforma arriva il nuovo teen drama Panic. Questa volta la storia ruota attorno a un gruppo di neodiplomati che in una piccola città del Texas si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Ma quest'anno le regole sono cambiate e la posta in gioco è più alta che mai. In definitiva, tutto è diventato più pericoloso. I contendenti devono affrontare le loro paure più profonde e oscure e sono costretti a decidere quanto siano disposti a rischiare per vincere. Tra le novità del mese anche Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, una produzione tedesca che reinterpreta in chiave moderna la storia di Christiane Vera Felscherinow, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione che ha sconvolto un'intera generazione. Sei adolescenti lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda e lanciandosi nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare la vita, l'amore e le tentazioni, finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

Prime Video: Serie TV in streaming a maggio 2021

Serie TV in esclusiva

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino , Stagione 1 (7 maggio)

, Stagione 1 (7 maggio) The Underground Railroad , Miniserie (14 maggio)

, Miniserie (14 maggio) Panic, Stagione 1 (28 maggio)

Altre Serie TV

The Good Fight, Stagione 3 (15 maggio)

Anime

Saiyuki , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) The Promised Neverland , Stagione 2 (17 maggio)

, Stagione 2 (17 maggio) Bleach, Stagione 2 (24 maggio)

Intrattenimento e documentari

Veleno (25 maggio)

Per i più piccoli