Prime Video: Le Serie TV in streaming a Luglio 2021

News Serie TV

Torna Jaime Lorente con la stagione 2 del drama storico spagnolo El Cid e arriva in versione doppiata la serie horror antologica LORO.

Storie del passato e storie di terrore. A luglio, l'offerta di Serie TV del servizio streaming Prime Video si arricchisce di due prime visioni molto interessanti e attese dal pubblico. Nella seconda stagione del drama storico El Cid, la star de La casa di carta Jaime Lorente torna nei panni di uno dei personaggi più famosi della storia spagnola, Rodrigo 'Ruy' Diaz de Vivar. Dopo la morte di Re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia, Ruy, ora cavaliere, è a un passo dal diventare un eroe. Prima di arrivarci, però, alcune decisioni difficili lo attendono: Amina o Jimena? Sancio o Alfonso? Lealtà o gloria? Pace o guerra? Battaglie, amore, politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere continuano a fornire un ricco sfondo alla vita di questa leggenda rimasta in molti aspetti misteriosa. Arriva poi in versione doppiata in italiano la serie horror antologica prodotta dalla vincitrice dell'Emmy Lena Waithe LORO. La prima stagione, IL PATTO, è ambientata negli anni '50 e racconta la storia di una famiglia afroamericana che si trasferisce in un quartiere suburbano di Los Angeles abitato solo da bianchi. Gli Emory scoprono velocemente che i nuovi vicini non sono per nulla entusiasti del loro arrivo e che la loro nuova casa è l'epicentro di un altro tipo di malvagità - forze ultraterrene che minacciano di perseguitarli, devastarli e distruggerli. Come di consueto, ecco qui di seguito il calendario con tutte le altre novità del mese.



Guarda LORO su Prime Video



Guarda El Cid su Prime Video

Prime Video: Serie TV in streaming a luglio 2021

Serie TV in prima visione

4 Blocks , Stagione 3 V.O. (1 luglio)

, Stagione 3 V.O. (1 luglio) El Cid , Stagione 2 (15 luglio)

, Stagione 2 (15 luglio) LORO, Stagione 1 (23 luglio)

Anime

Bleach, Stagione 1 (26 luglio)

Intrattenimento e documentari