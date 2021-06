Prime Video: Le Serie TV in streaming a giugno 2021

News Serie TV

Tra le Serie TV di Giugno 2021 su Prime Video: Tornano le indagini del detective Bosch con la settima e ultima stagione, e debuttano le novità Dom e Solos.

La fine di una grande storia e l'inizio di tante altre. A giugno il crime drama di successo Bosch torna su Prime Video con gli otto episodi della settima stagione. Si tratta dell'ultimo capitolo delle vicende e delle indagini del detective Harry Bosch. Almeno per ora (in futuro uno spin-off porterà il personaggio in una nuova direzione. Basata sul romanzo di Michael Connelly La strategia di Bosch, a sua volta ispirato da un caso vero, la stagione 7 vedrà il protagonista rischiare tutto per portare davanti alla giustizia l'assassino di una bambina di 10 anni morta tra le fiamme. Sono una diversa dall'altra, invece, le storie di Solos, serie antologica di David Weil (l'ideatore di Hunters) il cui cast stellare include tra gli altri Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren e Anthony Mackie. Al centro di tutte, le strane, bellissime, struggenti, divertenti e straordinarie verità di cosa significhi essere umani. Tra presente e futuro, il drama sci-fi sottolinea come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l'esperienza umana.



In tema con Bosch, a giugno debutta anche Dom, crime drama brasiliano ispirato dalla storia vera di un padre e di un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro, è stato introdotto al mondo della cocaina sin dall’adolescenza, fino a diventare il leader di una gang le cui azioni criminose riempiono le pagine dei giornali agli inizi del 2000. Nulla di anomalo, purtroppo, se non fosse che negli anni suo padre Victor si è fatto una carriera nelle forze di polizia.



Torna inoltre il dramedy britannico Flack, con la seconda stagione. La veterana di True Blood Anna Paquin è una PR americana che vive e lavora a Londra. Mentre affronta i problemi della moderna era digitale e si occupa di clienti di alto profilo provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della moda, Robyn cerca di mettere un po' d'ordine nella sua vita privata, chiaramente fallendo.







Prime Video: Serie TV in streaming a giugno 2021

Serie TV in prima visione

Dom , Stagione 1 (4 giugno)

, Stagione 1 (4 giugno) Flack , Stagione 2 (11 giugno)

, Stagione 2 (11 giugno) Bosch , Stagione 7 (25 giugno)

, Stagione 7 (25 giugno) Solos, Stagione 1 (25 giugno)

Altre Serie TV

Shameless , Stagione 10 (1 giugno)

, Stagione 10 (1 giugno) The Handmaid's Tale, Stagione 2 (1 giugno)

Anime

Lupin: La donna chiamata Fujiko Mine , Stagione 1 (15 giugno)

, Stagione 1 (15 giugno) Bleach, Stagione 3 (28 giugno)

Intrattenimento e documentari

Clarkson's Farm , Stagione 1 (11 giugno)

, Stagione 1 (11 giugno) Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, Stagione 2 (18 giugno)

Per i più piccoli