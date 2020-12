Prime Video: Le Serie TV in streaming a gennaio 2021

News Serie TV

A gennaio tornano i personaggi di American Gods, con gli episodi della terza stagione, e debutta la nuova serie animata Star Trek: Lower Decks.

Vecchi e nuovi dèi, in aggiunta a un manipolo di novellini alle prese con le sfide della vita in un'astronave della Flotta Stellare, intratterranno il pubblico di Prime Video nelle prime settimane di un nuovo anno pieno di promesse per il servizio streaming di Amazon (inclusa una serie tv ambientata nel magico mondo de Il Signore degli Anelli). American Gods e Star Trek: Lower Decks sono le principali novità in arrivo a gennaio 2021. Nella terza stagione del drama soprannaturale basato sul celebre romanzo di Neil Gaiman, Shadow cercherà di sfuggire al suo destino dopo la scoperta che Mr. Wednesday è il Dio norreno Odino e anche suo padre. Arrivato nell'idilliaca cittadina di Lakeside, Shadow scoprirà presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde e oscure dalle quali non potrà fuggire solo perché è un dio. L'unica scelta - e sarà una scelta obbligata - sarà decidere che tipo di dio essere.

American Gods 3: Trailer Ufficiale: American Gods 3: Trailer Ufficiale del serie Amazon - HD

Nella comedy animata prodotta dallo stesso team di Star Trek: Picard, anch'essa nell'offerta della piattaforma, la storia si concentrerà invece sulle disavventure dell'equipaggio della U.S.S. Cerritos, una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, e in particolare di un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasti di affrontare la loro prima missione, sebbene relegati a compiti umili. Si tratta di un approccio completamente nuovo al popolare franchise di fantascienza, pensato per un pubblico adulto ma non necessariamente per i fanatici di Star Trek.

Star Trek: Lower Decks - Trailer Ufficiale: Star Trek Lower Decks: Il Trailer Italiano Ufficiale della Serie Amazon Original - HD

Prime Video: Serie TV in streaming a gennaio 2021

Serie TV in Esclusiva

American Gods , Stagione 3 (11/1, episodio settimanale)

, Stagione 3 (11/1, episodio settimanale) Star Trek: Lower Decks, Stagione 1 (22/1)

Altre Serie TV

Supernatural , Stagione 13 (1/1)

, Stagione 13 (1/1) Law & Order: Unità Speciale , Stagioni 11-13 (15/1)

, Stagioni 11-13 (15/1) Le avventure di Lupin III , Stagione 1 (15/1)

, Stagione 1 (15/1) Le nuove avventure di Lupin III , Stagione 1 (15/1)

, Stagione 1 (15/1) Mr. Robot , Stagione 4 (15/1)

, Stagione 4 (15/1) South Park, Stagione 23 (21/1)

Anime

Goblin Slayer , Stagione 1 (1/1)

, Stagione 1 (1/1) Inuyasha , Stagioni 5-7 (1/1)

, Stagioni 5-7 (1/1) Made in Abyss, Stagione 1 (1/1)

Intrattenimento