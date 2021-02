Prime Video: Le Serie TV in streaming a febbraio 2021

News Serie TV

Tra le novità del mese, la serie italiana Tutta colpa di Freud e la serie spagnola El Internado: Las Cumbres.

A febbraio, le novità che Prime Video ha in serbo per gli appassionati di Serie TV parlano anche italiano, e spagnolo. Arrivano infatti sul servizio streaming Tutta colpa di Freud, adattamento del film omonimo di Paolo Genovese, e El Internado: Las Cumbres, mystery teen drama basato una serie andata in onda su Antena 3 una decina di anni fa. La prima, il cui cast include tra gli altri Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora, racconta di Francesco, uno psicanalista separato che, quando anche l'ultima delle sue tre figlie sta per spiccare il volto, si ritrova con il nido pieno. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, costringendolo ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia. La seconda, ambientata in un collegio che si trova nei pressi di un antico monastero arroccato in un luogo tra le montagne inaccessibile e completamente isolato dal mondo esterno, segue un gruppo di studenti - ragazzi ribelli e problematici - mentre vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li sta preparando al reinserimento nella società. Quello che stanno per scoprire è che la foresta tutt'intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che li trascineranno in avventure emozionanti e spaventose.

Da non perdere anche Soulmates, una serie antologica che immagina un futuro non molto lontano in cui una scoperta scientifica - un test capace di stabilire in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella - ha cambiato le vite di tutti sul pianeta. Ogni episodio segue una storia diversa, coinvolgendo personaggi ogni volta diversi nel loro tentativo di dare una risposta a una domanda vecchia quanto la storia dell'uomo: l'amore è una questione di destino o di scelte?

Prime Video: Serie TV in streaming a febbraio 2021

Serie TV in esclusiva

Soulmates , Stagione 1 (8/2)

, Stagione 1 (8/2) The Family Man , Stagione 2 (12/2)

, Stagione 2 (12/2) El Internado: Las Cumbres , Stagione 1 (19/2)

, Stagione 1 (19/2) Tutta colpa di Freud, Stagione 1 (26/2)

Altre Serie TV

Riverdale , Stagione 4 (1/2)

, Stagione 4 (1/2) The Big Bang Theory , Stagioni 1-11 (1/2)

, Stagioni 1-11 (1/2) Xena: Principessa guerriera , Stagioni 1-6 (4/2)

, Stagioni 1-6 (4/2) A-Team, Stagioni 1-5 (8/2)

Per i più piccoli

C'era una volta... la Terra , Stagione 1 (1/2)

, Stagione 1 (1/2) Grandi uomini per grandi idee, Stagione 1 (1/2)

Proseguono