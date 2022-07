Prime Video annuncia le nuove serie Me contro Te e Sono Lillo e presenta le altre novità seriali in arrivo

News Serie TV

Tra le produzioni scripted attese nei prossimi mesi sul servizio ci sono Prisma, The Bad Guy e Everybody Love Diamonds: la trama, il cast, e tutto quello che c'è da sapere.

Prime Video continua a credere nei prodotti italiani, soprattutto nelle serie originali locali, settore in cui l'azienda sta investendo mezzi e risorse sempre più importanti. Lo testimoniano i numeri, come ha sottolineato il Country Manager di Amazon Prime Video Italia Marco Azzani dicendo che l'azienda si è impegnata a seguire oltre una produzione locale al mese. In occasione dell'evento Prime Video Presents, il servizio ha annunciato oltre 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane e altre novità, compreso l'ordine di due nuove serie scripted che vedremo prossimamente: Me contro Te - La famiglia reale, la prima serie della fortunata coppia composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia (noti come Luì e Sofì dei Me contro Te), e Sono Lillo, surreale comedy con protagonisti Lillo Petrolo e il suo iconico personaggio di Posaman, il supereroe disfunzionale che ha lanciato durante la prima edizione di LOL - Chi ride è fuori. Ma non è tutto: durante la presentazione sono stati mostrati in anteprima i primi trailer o nuove clip (che vi mostreremo a breve) di alcune delle nuove serie attese sul servizio nei prossimi mesi: dal teen drama Prisma di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo (di cui è stata annunciata la data di uscita, il prossimo 21 settembre) ai crime drama che strizzano l'occhio a un pubblico internazionale The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e Everybody Love Diamonds con Kim Rossi Stuart, heist dramedy ispirato al celebre colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo".

Me contro Te - La famiglia reale e Sono Lillo: Le nuovissime serie di Prime Video

Me Contro Te – La Famiglia Reale vedrà Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa. Assieme a loro i tre nipoti della regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Riusciranno a far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali? La serie sarà disponibile su Prime Video dal 20 settembre 2022.

Sono Lillo seguirà invece Lillo Petrolo alle prese con le conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistare Marzia, Lillo si imbarcherà in un'avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Assieme a Lillo, nel cast troviamo anche Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo e Maccio Capatonda. Sono Lillo è prodotta da Lucky Red, diretto da Eros Puglielli e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

Prisma, la data di uscita: In streaming il 21 settembre

Dopo un passaggio in anteprima al Festival di Locarno, Prisma - diretta dal regista di SKAM Italia Ludovico Bessegato e da lui scritta con Alice Urciuolo - arriverà su Prime Video dal 21 settembre. La serie - da molti già definita l'Euphoria italiana - ruota attorno alla complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. In particolare si concentra su due gemelli, Marco e Andrea, all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. "Con Prisma abbiamo voluto raccontare l'identità di genere senza pregiudizi", ha detto Nicole Morgante, Head of Italian Originals di Prime Video.

The Bad Guy, una "mafia story non scontata"

Arriverà questo autunno The Bad Guy, una serie che mescola crime drama e dark comedy per raccontare l'incredibile vicenda di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di vendicarsi diventando proprio il "cattivo ragazzo" in cui è stato ingiustamente trasformato. "È un cattivo che dentro ha un mondo pazzo, strambo. È pieno di umorismo: prima è integerrimo ma poi le cose che gli capitano lo portano a cambiare, a diventare come quelli contro cui si è sempre scagliato. E a un certo punto ci prende gusto", ha detto Lo Cascio del suo personaggio. "Il tono è grottesco, ma rimaniamo ancorati al realismo dei personaggi e dei sentimenti", ha aggiunto la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi che ha scritto la serie insieme a Davide Serino e Giuseppe G. Stasi; quest'ultimo l'ha anche diretta insieme a Giancarlo Fontana. Nel cast anche Claudia Pandolfi.

Everybody Love Diamonds: Heist drama italiano con un tocco internazionale

È stato poi annunciato il cast di Everybody Love Diamonds, avvincente serie d'azione incentrata su una vera rapina considerata uno dei più grandi colpi mai messi a segno. Scritta da Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, Everybody Loves Diamonds racconta una storia ispirata al celebre colpo di Anversa del 2003, un furto di diamanti. Lo heist drama combina dramma e commedia per raccontare le vicende di uno squinternato gruppo di ladri capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart) che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Nel cast ci sono Anna Foglietta nei panni della moglie di Notarbartolo; Gianmarco Tognazzi nei panni di "un ladro all'antica pieno di ansie e contraddizioni", come lo ha definito il suo interprete; Carlotta Antonelli nel ruolo di un'esperta di serrature e codici; e Leonardo Lidi in quelli di un abile hacker. Tra gli attori, anche due star internazionali: Malcolm McDowell e Rupert Everett. La serie, che Nicole Morgante ha definito "uno dei nostri progetti più ambiziosi", uscirà su Prime Video nella primavera del 2023.

Continuate a seguirci per non perdere le altre anticipazioni, i trailer e gli aggiornamenti sulle serie originali italiane di Prime Video attese nei prossimi mesi sul servizio.