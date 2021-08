Pretty Little Liars: The Perfectionists, su Infinity+ la serie che ha dato un seguito alle storie del popolare mystery drama

News Serie TV

I 10 episodi dello spin-off sono disponibili sulla piattaforma streaming di Mediaset.

Quattro anni sono sufficienti per avere nostalgia di Pretty Little Liars ma non commettete l'errore di credere che tutto sia finito in quell'ormai lontano 2017. Soprattutto oggi, il franchise creato da I. Marlene King basandosi sui romanzi di Sara Shepard è vivo più che mai. Ma se vi ritenete dei moderni San Tommaso e preferite vedere qualche episodio del remake in lavorazione prima di rallegrarvi, l'attesa può essere ingannata con Pretty Little Liars: The Perfectionists, che del mystery drama non è solo lo spin-off ma a tutti gli effetti la continuazione. La serie di 10 episodi, che trascina lo spettatore in un mistero tutto nuovo coinvolgendo anche alcuni personaggi familiari, è disponibile su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset, e in effetti ha fatto molto parlare di sé per il modo diretto e indiretto in cui ha aggiunto nuovi elementi alle storie di PLL, talvolta dando persino un seguito (ahinoi, non sempre felice) ad alcune questioni rimaste in sospeso. Ma andiamo con ordine.

Cosa racconta Pretty Little Liars: The Perfectionists

In The Perfectionists, Rosewood, la cittadina che ha fatto da scenario alle vicende delle graziose, piccole bugiarde, è un luogo lontano ma non un lontano ricordo. L'azione si sposta a Beacon Heights, un'altra cittadina apparentemente perfetta, dove Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal (interpretate nuovamente dalle star di Pretty Little Liars Sasha Pieterse e Janel Parrish) si sono da poco trasferite. Rinomata per il suo college d'élite e popolata di ragazzi in gamba, Beacon Heights sembra il luogo ideale dove ricominciare. Ma è chiaro che non è tutto splendido come appare.

Come assistente alla BHU, Ali inizia a osservare con curiosità e sospetto i comportamenti dei suoi studenti, in particolare quelli di un gruppetto piuttosto ambizioso di cui fanno parte la bella blogger e programmatrice Ava (Sofia Carson, Descendants), il violoncellista di talento Dylan (Eli Brown, ora nel remake di Gossip Girl) e il brillante giovane scienziato Jeremy (Graeme Thomas King). Le pressioni per raggiungere il successo e un ambiente universitario estremamente competitivo spingono questi e gli altri ragazzi a un punto di rottura: qualcuno perde il controllo e qualcun altro resta ucciso. Un omicidio che sconvolge la tranquillità di questa cittadina mentre la caccia al colpevole porta alla luce un'intricata rete di inganni, bugie (ovviamente) e rivalità.

Come The Perfectionists si collega alla serie originale

Mentre Pretty Little Liars: Original Sin, il remake di Roberto Aguirre-Sacasa (anche ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina), non sembra avere alcun collegamento con le storie di PLL e seguirà un gruppo diverso di personaggi in un'altra cittadina, The Perfectionists si destreggia nel suo nuovo mistero senza dimenticare il passato. Sin dal primo episodio, lo spin-off non si trattiene dal rivelare cosa siano finite a fare Aria, Hanna, Spencer ed Emily. Lungi da noi rovinarvi le sorprese, perché ce ne sono diverse, ma su una in particolare - quella che ha fatto discutere maggiormente - vale la pena spendere qualche parola. Nel finale della serie originale avevamo lasciato Alison ed Emily con due gemelle e in procinto di sposarsi. Il fatto che solo la prima delle due si sia trasferita a Beacon Heights lascia intuire che nella coppia qualcosa a un certo punto è andato storto. The Perfectionists affronta di petto (e con una certa brutalità, bisogna ammetterlo) questo nuovo capitolo nella vita delle Emison, ma lo fa mettendo Ali di fronte a una sfida chiara: "provare a Emily di poter vivere una vita degna di fiducia, magari riconquistarla". Ne è stata capace?

Guarda Pretty Little Liars: The Perfectionists su Infinity+