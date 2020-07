Pretty Little Liars, la storia continua: Novità entusiasmanti per Alison ed Emily

News Serie TV

L'ideatrice I. Marlene King rivela cos'è successo alle Emison dopo la cancellazione di The Perfectionists.

Il recente spin-off The Perfectionists (disponibile in streaming su Infinity dal 3 luglio) ha fornito diversi aggiornamenti interessanti e talvolta sorprendenti, per non dire dolorosi, sulle vite delle amate protagoniste di Pretty Little Liars, il mystery teen drama di culto terminato nel 2017 dopo sette stagioni. Più di ogni altra cosa, la sua veloce cancellazione a causa delle medie d'ascolto non soddisfacenti ha lasciato l'amaro in bocca perché è venuto a mancare un bollettino essenziale sulle vicende di Rosewood. Proprio in The Perfectionists abbiamo appreso del divorzio tra Alison ed Emily, che in PLL avevamo lasciato invece con due gemelle e in procinto di sposarsi. Una "debolezza", come l'ha definita successivamente l'attrice Sasha Pieterse, alla quale l'ideatrice I. Marlene King ha rimediato rivelando su Twitter sviluppi entusiasmanti per le Emison.

Pretty Little Liars: Alison ed Emily sono tornate insieme!

Se è vero che la cancellazione prematura di The Perfectionists ha lasciato turbate le povere menti dei fan di Pretty Little Liars e della coppia in particolare, rispondendo a una domanda su Twitter, King ha rivelato che le cose tra Alison ed Emily, i personaggi interpretati da Pieterse e Shay Mitchell, "vanno alla grande. Si sono ricongiunte e si amano l'un l'altra intensamente. Inoltre, sono delle madri straordinarie, che crescono le loro figlie facendo in modo che diventino donne forti, fedeli a loro stesse e alle loro identità".

Un messaggio importante quello della King, arrivato giusto in tempo per la fine del mese del pride, e non così sorprendente conoscendo la sua volontà di rimettere a posto le cose tra Alison ed Emily, come probabilmente sarebbe accaduto se The Perfectionists fosse rimasta in tv per qualche altra stagione. Ma così non è stato, purtroppo. Spin-off dal quale, ricordiamo, si è appreso inoltre che Aria ed Ezra hanno adottato una bambina, alla quale hanno dato il nome della madre di lei; che Spencer e Toby si sono sposati, dopo una fuga insieme, senza dire niente a nessuno; e che "Park Avenue", il primo libro scritto da Aria, è diventato un film di Reese Witherspoon.