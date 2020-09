Pretty Little Liars: L'ideatore di Riverdale lavora a un remake

News Serie TV

La nuova serie tv racconterà una storia diversa con personaggi diversi.

Quando si dice: essere impazienti. Appena tre anni dopo la conclusione a Freeform del teen mystery drama di successo Pretty Little Liars, arriva da The Hollywood Reporter la notizia che lo studio di produzione Warner Bros. Television ha ingaggiato Roberto Aguirre-Sacasa, l'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, per lo sviluppo di un remake incentrato su una storia completamente nuova e, quindi, su un diverso gruppo di personaggi.

Creata da Marlene King basandosi sul romanzo omonimo di Sara Shepard, l'originale PLL ha raccontato per sette stagioni le storie di quattro adolescenti della Pennsylvania perseguitate - spesso tramite messaggi di testo - da una figura misteriosa conosciuta semplicemente come A, la quale sembra conoscere tutti i loro sporchi segreti, in seguito alla morte apparente di una loro amica, l'"ape regina" del gruppo. A interpretare le cinque sono state Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Avery Bellisario, Shay Mitchell e Sasha Pieterse, quest'ultima protagonista poi di un analogo e breve spin-off dal titolo Pretty Little Liars: The Perfectionists, il secondo della serie dopo l'altrettanto sfortunato Ravenswood.

Aguirre-Sacasa scriverà la sceneggiatura della nuova serie e ne sarà il produttore esecutivo con Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Nessuna parola al momento sul possibile coinvolgimento della King, la quale lo scorso anno ha lasciato Warner per unirsi alla 20th Television. Il progetto non dispone ancora di un network ma sembrerebbe destinato a HBO Max, il nuovo servizio streaming della major, già da qualche tempo impegnato sul remake di un altro famoso teen drama del decennio scorso, Gossip Girl, di cui Pretty Little Liars è stato curiosamente l'avversario di palinsesto.