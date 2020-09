Pretty Little Liars: HBO Max ordina ufficialmente un remake a tinte horror

News Serie TV

Il progetto è nelle mani del creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa.

A è tornata ma, come preannuncia un primissimo teaser, "non è come pensate". Il remake di Pretty Little Liars è stato ordinato ufficialmente a HBO Max. Il nuovo servizio di video in streaming di WarnerMedia ha dato l'okay direttamente a una stagione di 10 episodi, a soli tre anni dalla conclusione del teen mistery drama su Freeform. Come trapelato in precedenza, a bordo del nuovo progetto, intitolato Pretty Little Liars: Original Sin, c'è l'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa.

La trama di Pretty Little Liars: Original Sin

Pretty Little Liars ha raccontato in sette stagioni la storia di quattro adolescenti perseguitate da una ragazza misteriosa e minacciosa nota semplicemente come A, pronta a ricattarle in seguito alla morte di una loro amica. Pretty Little Liars: Original Sin è descritta come una versione alternativa della serie originale, "a tinte horror e più collerica e ambientata molto lontano da Rosewood, in una nuova città con nuovi personaggi". "Vent'anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la cittadina di Millwood", si legge nella descrizione ufficiale della nuova serie. “Ora, ai giorni nostri, alcune adolescenti - un nuovo gruppo di 'Piccole Bugiarde' - vengono tormentate da uno sconosciuto 'Assalitore' che vuole punirle per un peccato segreto che i loro genitori hanno commesso due decenni prima. Così come per i loro".

Il commento dei creatori

Aguirre-Sacasa lavorerà alla serie insieme a Lindsay Calhoon Bring, sua collaboratrice anche ne Le terrificanti avventure di Sabrina. I due scriveranno e co-produrranno esecutivamente la serie. "Siamo così grandi fan di ciò che [la creatrice della serie originale] Marlene King e il suo iconico cast hanno creato, sapevamo che dovevamo trattare la serie originale con rispetto e fare qualcosa di diverso. Quindi, in questo remake, ci affidiamo alla suspense e all'horror, con la speranza di onorare ciò che i fan hanno amato della serie di successo, mentre inseriamo elementi nuovi e inaspettati", hanno fatto sapere i creatori tramite un comunicato.

Questo remake arriva dopo due sfortunati spin-off di Pretty Little Liars, Ravenswood (andato in onda dal 2013 al 2014) e il più recente Pretty Little Liars: The Perfectionists, entrambi cancellati dopo una sola stagione. Vedremo se, con il suo taglio più audace, Pretty Little Liars: Original Sin saprà invece conquistare gli spettatori e, soprattutto, gli affezionati fan della serie originale.