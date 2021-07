Pretty Little Liars: Chandler Kinney e Maia Reficco sono le prime protagoniste del remake di HBO Max

News Serie TV

Il drama a tinte horror porta la firma dell'ideatore di Riverdale e de Le terrificanti avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa.

Quasi un anno dopo l'ordine ufficiale del remake di Pretty Little Liars da parte di HBO Max, arrivano finalmente notizie sul cast: Chandler Kinney e Maia Reficco sono le prime protagoniste annunciate. La serie, di 10 episodi, è intitolata Pretty Little Liars: Original Sin e a bordo c'è l'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa. La produzione, come riferisce TVLine, prenderà avvio quest'estate a New York.

La trama di Pretty Little Liars: Original Sin

Pretty Little Liars, terminata solo 4 anni fa, ha raccontato in sette stagioni la storia di quattro adolescenti perseguitate da una ragazza misteriosa e minacciosa nota semplicemente come A, pronta a ricattarle in seguito alla morte di una loro amica. Pretty Little Liars: Original Sin è descritta come una versione alternativa della serie originale, "a tinte horror e più collerica e ambientata molto lontano da Rosewood, in una nuova città con nuovi personaggi". "Vent'anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi fatto a pezzi la cittadina di Millwood", si legge nella descrizione ufficiale della nuova serie. “Ora, ai giorni nostri, alcune adolescenti - un nuovo gruppo di 'Piccole Bugiarde' - vengono tormentate da uno sconosciuto 'Assalitore' che vuole punirle per un peccato segreto che i loro genitori hanno commesso due decenni prima. Così come per i loro". Roberto Aguirre-Sacasa ha scritto la serie insieme a Lindsay Calhoon di Riverdale; il primo sarà anche produttore insieme a Michael Grassi, Caroline Baron, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. La regista dei primi due episodi sarà Lisa Soper.

I personaggi di Chandler Kinney e Maia Reficco

Chandler Kinney (Zombies 2, nella foto in alto a sinistra) interpreterà Tabby, un aspirante regista e appassionata di film horror... che nasconde un segreto! Maia Reficco (Strangers, a destra nella foto in alto) interpreterà Noa, una cinica star dell'atletica leggera che sta lottando duramente per rimettere in ordine la sua vita dopo aver trascorso l'estate in un carcere minorile.