Power: Lo spin-off prequel Raising Kanan dà un volto al suo protagonista

Mekai Curtis raggiunge gli altri membri del cast Patina Miller e Omar Epps.

Dopo un'attenta ricerca, Curtis '50 Cent' Jackson e la produzione di Power Book III: Raising Kanan hanno trovato l'attore che interpreterà la versione più giovane di Kanan Stark, il criminale che il rapper e attore ha fatto suo in Power, nello spin-off prequel in onda il prossimo anno sull'americana Starz. Si tratta del diciannovenne Mekai Curtis, già visto nella serie per ragazzi Kirby Buckets.

Power Book III: Raising Kanan e il suo protagonista

Secondo dei quattro spin-off tratti dalla serie di successo conclusasi all'inizio del mese, Raising Kanan è ambientata negli anni '90 e ripercorre il passato dello spacciatore ed ex mentore di Ghost poi diventato il suo rivale. Qui presentato come un ragazzo intelligente, motivato e ancora ingenuo, Kanan vive in un mondo che ruota per lo più attorno a sua madre, Raq, la quale lo ha cresciuto da sola. Tuttavia, un po' alla volta, il ragazzo comincia a prendere coscienza di tutto il resto che lo circonda, così come del suo posto in esso. Ed è qui che cominciano i problemi. Giovane e con gli occhi spalancati, Kanan ignora molte cose, anche di sua madre, della quale vorrebbe seguire le ombre. La loro diventa così una relazione complicata e col passare del tempo sempre più problematica.

Gli altri protagonisti dello spin-off annunciati finora

Il ruolo di Raquel 'Raq' Thomas è stato affidato a Patina Miller, attrice conosciuta per i suoi trascorsi in Madam Secretary. Lei è descritta come una donna fredda, dura, spietata e, tuttavia, ancora capace di amare. L'unico destinatario di quest'affetto e suo figlio Kanan, tutta la sua vita. Ma per quanto si preoccupi per lui, sono molte le volte in cui si chiede se lo ami per quello che è o semplicemente come un'estensione di se stessa. La figlia di mezzo, Raq ha anche il pesante fardello di doversi occupare dei suoi due fratelli. Si aggiunge la star di Dr. House Omar Epps, scelta per un ruolo al momento non meglio precisato.