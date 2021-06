Power Book III: Raising Kanan, il trailer ufficiale italiano del secondo spin-off di Power

News Serie TV

In streaming su Starzplay dal 18 luglio, racconta le origini di Kanan Stark.

L'universo di Power si espande ancora. Dopo il lancio pochi mesi fa del sequel Power Book II: Ghost, il 18 luglio sarà la volta del prequel Power Book III: Raising Kanan, spin-off del quale il servizio streaming Starzplay ha diffuso il trailer ufficiale. L'aspetto più travolgente di questa "nuova" storia? Prima di vedere Kanan Stark diventare la persona che abbiamo incontrato in Power, scopriremo che South Jamaica, il quartiere del Queens in cui è cresciuto, ha avuto una regina prima di avere un re, e stiamo parlando di sua madre Raq.

La trama e i personaggi di Power Book III: Raising Kanan

Ambientata negli anni '90, Raising Kanan ripercorre il passato dello spacciatore ed ex mentore di Ghost e Tommy poi diventato il loro rivale Kanan Stark. Un ragazzo intelligente, motivato e ancora ingenuo, Kanan (interpretato da Mekai Curtis) vive in un mondo che ruota per lo più attorno a sua madre, Raquel 'Raq' Thomas (Patina Miller, Madam Secretary), una spacciatrice di cocaina con una rete emergente di corrieri in tutta la città, che l'ha cresciuto da sola. Tuttavia, un po' alla volta, il ragazzo comincia a prendere confidenza con il resto del mondo che lo circonda, così come con il suo posto in esso. Ed è qui che iniziano i problemi. Giovane e con gli occhi spalancati, Kanan ignora molte cose, anche di sua madre, della quale vorrebbe seguire le orme. La loro diventa così una relazione complicata e col passare del tempo sempre più problematica.

Del rischioso mondo pieno di violenza, rivalità, poliziotti, ragazzi di strada e delinquenti in erba fanno parte anche il detective della polizia Malcolm Howard (Omar Epps, Dr. House), l'arcinemico di South Jamaica, di cui molesta costantemente i residenti allo scopo di mantenere l'ordine; Marvin Thomas (London Brown, Ballers), il fratello maggiore di Raq, una testa calda sempre pronta a scatenare risse e un pilastro dell'azienda di famiglia; Louis 'Lou-Lou' Thomas (Malcolm M. Mays, Snowfall), il più giovane dei fratelli Thomas, un tipo gentile e ferocemente leale che Raq ritiene il suo braccio destro; Jukebox (Hailey Kilgore, The Village), l'arguta, indipendente e forte cugina di Kanan, sua confidente più intima mentre lotta nei modi meno appropriati per lanciare la sua carriera musicale; Unique (Joey Bada$$, Mr. Robot), il più grande boss della droga di South Jamaica e quindi il principale rivale di Raq nella corsa al dominio delle strade; e Symphony Bosket (Toby Sandeman, The Royals), un uomo bello, educato e intelligente che lavora come barista in un famoso nightclub mentre porta avanti i suoi studi di urbanistica e che con Raq crea un legame romantico destinato a mettere alla prova entrambi.