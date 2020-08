Power Book II: Ghost, il trailer italiano e la data dell'atteso sequel di Power

News Serie TV

La nuova serie in streaming su StarzPlay dal 6 settembre.

Il prossimo capitolo della storia dei St. Patrick ha una data! Starz ha annunciato che Power Book II: Ghost, spin-off sequel della serie di successo Power, debutterà - in Italia in contemporanea streaming su StarzPlay - il 6 settembre. La notizia, molto attesa dai fan del franchise creato da Courtney Kemp Agboh, è accompagnata da un nuovo trailer, quello ufficiale, e dal poster promozionale.

La trama di Power Book II: Ghost

Power Book II: Ghost riprende la narrazione poco dopo gli eventi sconvolgenti del finale di Power e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (interpretato nuovamente da Michael Rainey Jr.), diviso tra e il suo desiderio di liberarsi dell'eredità del padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia, inclusa la madre Tasha (Naturi Naughton), la quale sta affrontando le accuse per l'omicidio - quello di Ghost, suo padre - in realtà da lui commesso. A tutto questo si aggiunge il difficile approccio con la prestigiosa università che sta frequentando per guadagnarsi proprio quell'eredità. Per la prima volta nella sua vita, Tariq è costretto a dividere il suo tempo tra lo studio e l'urgenza di pagare Davis MacLean (Clifford 'Method Man' Smith), l'avvocato difensore bramoso di fama che è l'unica speranza di Tasha di essere scagionata e di fuggire dalle accuse del neo nominato procuratore Cooper Saxe (Shane Johnson).

In assenza di opzioni migliori, Tariq torna al ben noto mondo della droga e intraprende rapporti con una spietata famiglia criminale guidata da Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), che è nell'ambiente da molto prima di lui. Mentre cerca di districarsi tra lo spaccio di droga, lo studio, la sua vita amorosa e la famiglia, il giovane protagonista scopre che l'unico modo per evitare lo stesso destino del padre è superarlo.

Power Book II: Ghost, parlano i produttori

"Siamo entusiasti di presentare ai fan il prossimo capitolo di Power Book II: Ghost. Sappiamo che hanno atteso a lungo per seguire nuovamente Tasha, Tariq e gli altri mentre avanziamo nella fase successiva del loro viaggio" ha dichiarato Courtney A. Kemp, ideatrice, showrunner e produttrice anche della nuova serie. "Power Book II: Ghost ricomincia con Tariq e Tasha 72 ore dopo gli eventi nel finale di Power, e una volta ripreso il viaggio non rallenterà. Siamo entusiasti di avere inserito una serie di nuovi personaggi, tra cui potenti alleati come Davis MacLean (Method Man) e potenziali nemici come Monet Tejada (Mary J. Blige). Tariq naviga nel mondo criminale e nel mondo accademico senza mai distogliere lo sguardo dal traguardo finale: la libertà di sua madre".

Il produttore esecutivo Curtis '50 Cent' Jackson ha aggiunto: "L'universo di Power continua a crescere e Power Book II: Ghost si sta preparando ad alzarne ulteriormente il livello. Non vediamo l'ora di far scoprire ai fan cosa c'è in serbo per ciascun personaggio noto e per quelli che stanno per incontrare. Power non ha mai fine... abbiamo appena iniziato".