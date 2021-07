Pokémon: La serie live-action in lavorazione a Netflix

News Serie TV

Il progetto è nelle mani del produttore esecutivo di Lucifer Joe Henderson.

Per la serie "notizie che fanno svoltare la giornata", tanto amata su queste pagine, Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie tv live-action basata sul popolarissimo media franchise giapponese Pokémon, che tra le altre cose include una serie animata in onda con centinaia e centinaia di episodi dal lontano 1997. Secondo l'autorevole The Hollywood Reporter, il progetto sta coinvolgendo Joe Henderson, per il servizio di video in streaming già dietro le quinte di Lucifer, il quale ne sarà anche lo showrunner.

Pokémon: La storia di un successo

Creato da Satoshi Tajiri, il franchise Pokémon nacque come una coppia di videogame sviluppata da Game Freak e pubblicata da Nintendo per la console portatile Game Boy. Il suo enorme successo in tutto il mondo ha portato alla creazione di altre opere videoludiche ma anche di anime, film, manga, libri e un gioco di carte collezionabili diventato un'ossessione per i ragazzi cresciuti negli anni '90. Le sue storie ruotano attorno a un gruppo di giovani umani che catturano e addestrano delle creature immaginarie chiamate Pokémon per farle combattere l'una contro l'altra per divertimento.

Con ogni probabilità, l'adattamento di Netflix non si scosterà dall'idea originale, come del resto la piattaforma sta facendo con l'attesissimo adattamento live-action di un'altra popolare proprietà giapponese, Cowboy Bebop, il cui debutto è previsto per l'autunno. Questa non sarà tuttavia la prima interazione live-action di Pokémon: risale infatti al 2019 il film con la voce di Ryan Reynolds Pokémon: Detective Pikachu, un libero adattamento della serie.