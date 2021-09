Pitch Perfect: In arrivo una serie tv spin-off con Adam Devine protagonista

News Serie TV

La serie di Peacock sarà prodotta dall'attrice e regista del franchise Elizabeth Banks.

Dopo tre film, arriva la serie tv! Il servizio streaming Peacock ha ordinato la produzione di un adattamento televisivo dell'apprezzato franchise cinematografico Pitch Perfect. Più precisamente uno spin-off incentrato su Bumper Allen, il personaggio interpretato nei primi due film da Adam Devine, che tornerà a interpretarlo sul piccolo schermo.

Pitch Perfect: I primi dettagli della serie tv spin-off

Ancora senza titolo, la serie di Universal Television sarà ambientata diversi anni dopo gli ultimi eventi che hanno coinvolto il personaggio di Devine, "il cattivo che amiamo odiare". Nella speranza di rilanciare la sua carriera musicale, Bumper si trasferisce in Germania, dove una sua canzone è diventata inspiegabilmente un successo a Berlino. Elizabeth Banks, che ha recitato nei film e diretto il secondo, ne sarà la produttrice esecutiva con Max Handelman e lo stesso Devine, tra gli altri.

"La nostra serie su Pitch Perfect è un altro esempio della sinergia senza pari che NBCUniversal è in grado di espandere con la nostra vasta library di proprietà intellettuali", ha commentato la presidente dei contenuti di intrattenimento a NBCUniversal Television and Streaming Susan Rovner in un comunicato. "Quando abbiamo visto l'opportunità di creare una serie su Pitch Perfect con Elizabeth Banks, Max Handelman e Paul Brooks per far divertire i fan, l'abbiamo colta al volo. E, per finire, siamo molto fortunati che Adam Devine sia il protagonista della serie e porti ai fan la sensibilità bizzarra e spassosissima che amano nei film".