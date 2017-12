Piccole donne: Il primo trailer della miniserie con Angela Lansbury

PBS ha diffuso il primo, incantevole trailer di Little Women, miniserie basata sul popolare e amato romanzo di Louisa May Alcott Piccole donne. Atteso negli Stati Uniti per maggio, il drama di tre episodi è ambientato durante la Guerra Civile e segue le quattro sorelle March - Jo (Maya Hawke), Meg (Willa Fitzgerald, Scream), Beth (Annes Elwy, Electric Dreams di Philip K. Dick) ed Amy (Kathryn Newton, Big Little Lies) - mentre crescono, si lasciano alle spalle l'età dell'innocenza e come giovani donne si avventurano nelle loro prime storie d'amore. Emily Watson (Genius) interpreta la madre delle ragazze, la quale vuole per loro un "amore vero", "da brav'uomini", mentre la leggendaria Angela Lansbury (La signora in giallo) veste i panni di una più disillusa Zia March, convinta che crescere quattro piccole donne sia come "una ricetta per il mal di cuore, l'emicrania e l'indigestione".