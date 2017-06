Piccole donne: Angela Lansbury corteggiata dalla miniserie di BBC

Una leggenda del piccolo schermo per il suo ruolo nella serie di culto La signora in giallo, Angela Lansbury potrebbe essere uno dei volti di Little Women, prossima miniserie della britannica BBC e della statunitense PBS basata sull'acclamato romanzo di Louisa May Alcott Piccole donne.

Secondo Deadline, la nominata a 15 Emmy, dodici dei quali per La signora in giallo, è in trattativa con le reti e Playground (lo stesso studio di Wolf Hall) per aggiungersi al cast del drama di tre episodi con il ruolo di Zia March. La miniserie, scritta da Heidi Thomas (Call the Midwife) e diretta da Vanessa Caswill (Thirteen), è ambientata nel Massachusetts durante la Guerra Civile e segue le sorelle March - Jo, Meg, Beth e Amy - mentre crescono e diventano donne senza l'aiuto del padre, impegnato al fronte, affrontando questioni come la rivalità tra sorelle, il primo amore, la perdita e il matrimonio.

Dalla conclusione de La signora in giallo nel 1996, Lansbury ha continuato a lavorare in tv con piccoli ruolo ne Il tocco di un angelo, Law & Order: Trial by Jury e Law & Order: Unità Speciale. Il prossimo anno sarà nell'atteso film della Walt Disney Mary Poppins Returns.