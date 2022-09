News Serie TV

Petra, scorretta e irresistibile: intervista a regista e sceneggiatrici della serie Sky

di Mauro Donzelli 20 settembre 2022 8

Arriva con la seconda stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 21 settembre Petra, l'ispettrice più cinica della televisione. Ne parliamo con la regista Maria Sole Tognazzi e le sceneggiatrici Ilaria Macchia e Giulia Calenda.