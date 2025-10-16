TGCom24
Petra miglior titolo del 2025 su Sky Cinema: Oltre un milione di spettatori per il debutto della stagione 3

Successo, su Sky, per il ritorno di Paola Cortellesi con il crime drama Petra. Oltre un milione di spettatori per il debutto della stagione 3.

Il successo di Petra, la serie crime italiana con protagonista Paola Cortellesi, si conferma una costante nell'offerta di Sky. Il debutto della terza stagione, con la prima delle due nuove storie Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre un milione di spettatori medi nella prima settimana di programmazione (precisamente 1.007.435). Si tratta del miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino a oggi. Una buona notizia che fa sperare nel prosieguo della serie, dopo l'arrivo in tv - in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - anche della seconda e ultima storia, Gli onori di casa, ieri sera.

A proposito della stagione 3 di Petra

Tra titoli più amati del catalogo Sky Original, Petra tra ispirazione dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett incentrati su Petra Delicato, la detective di Barcellona più famosa al mondo, diventata per la serie diretta da Maria Sole Tognazzi un'ispettrice della mobile di Genova. Nelle due nuove storie della terza stagione, Petra si è mostrata in una veste inedita: alle prese con una situazione familiare in cui difficilmente la si sarebbe potuta immaginare e costretta a confrontarsi con una figura del suo passato che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.

Le turbolenze della sfera privata, però, non hanno frenato la sua attività di ispettrice a Genova: un omicidio legato al furto di una reliquia l'ha trascina nel mondo dei traffici d'arte, mentre la morte di un ricco industriale l'ha portata fino a Palermo sulle tracce di una pericolosa pista mafiosa. Al suo fianco, l'immancabile viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi.

"Petra conquista con la capacità di unire il tono ironico e tagliente della sua protagonista a un racconto di indagini, memoria e relazioni umane", ha dichiarato Sky in un comunicato. Nei due nuovi episodi di 90 minuti ciascuno, sempre disponibili su Sky e in streaming su NOW, abbiamo ritrovato anche Manuela Mandracchia nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l'ironico e irriverente fidanzato di Petra, mentre la nuova aggiunta al cast Francesco Acquaroli ha interpretato Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale.

