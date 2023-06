Pesci Piccoli, recensione: Una comedy vera. Molte buone idee. Poca retorica. Bravi The Jackal!

News Serie TV

I The Jackal fanno centro su Prime Video con Pesci Piccoli, una serie a cui hanno lavorato in modo corale rimanendo fedeli a se stessi e riuscendo in un'operazione che in Italia viene difficilissima: fare una comedy che fa ridere. Davvero. La nostra recensione.

Innovare facendo tesoro della tradizione, dalle workplace comedy americane all'amara comicità della commedia all'italiana. Con Pesci piccoli - Un'agenzia, molte idee, poco budget (sottotitolo con cui abbiamo voluto giocare titolando questa recensione) i The Jackal dimostrano di aver raggiunto la maturità puntando su una buona idea (vale la cara vecchia regola "scrivi di quello che conosci" e loro lo sanno bene). La comedy di 6 episodi (troppo pochi, ne vogliamo di più) disponibile su Prime Video rinfresca questi giorni quasi estivi regalandoci tre ore di spensieratezza e risate e dimostrandoci che un'altra comicità, oltre la retorica, è possibile.

Pesci Piccoli: La spassosa vita d'agenzia dei The Jackal

Lavorare nel mondo della comunicazione oggi equivale, quasi sempre, a scendere a patti con il diavolo. Le call, i pitch, i claim, i concept: esiste un girone dell'inferno, probabilmente, per chi spera "che questa mail ti trovi bene". Pesci Piccoli ironizza sulle vite di un gruppo di giovani creativi di un'agenzia di provincia che devono accontentare, appunto, i pesci piccoli dell'industria, dall'azienda locale di parquet a quella delle merendine. I protagonisti sono Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello che non a caso mantengono i loro nomi originali per i loro personaggi (quasi a voler indicare che la vita nel luminoso ufficio napoletano, centralissimo, dei The Jackal non è poi così diversa da quella provinciale della filiale 7 della Tree of Us di Pesci Piccoli). Quando, dopo un incidente in sede centrale, arriva la manager declassata Greta (Martina Tinnirello), gli equilibri della piccola filiale dove "in 40 minuti sei al centro" vengono sconvolti.

Il risultato è una comedy coerente perché sa intrecciare diverse storyline, imparando la lezione da serie come Community, condendole con spassose gag mai fini a se stesse ma sempre funzionali al racconto e allo sviluppo dei personaggi (la dinamica Fru contro l'hater delle merendine dell'episodio 3 scioglie il cuore). Le stesse guest star coinvolte (da Achille Lauro a Herbert Ballerina fino a Giovanni Muciaccia) non rubano mai la scena, anzi danno quel tocco in più che riconosciamo come cifra stilistica 100 percento The Jackal.

Da Gay ingenui a Addio fottuti musi verdi fino a Pesci Piccoli: L'evoluzione dei The Jackal

Con Pesci Piccoli, i The Jackal dimostrano di essere semplicemente dei fuoriclasse. Sono stati i primi, ormai più di 10 anni fa, a dettare un nuovo modo di fare intrattenimento partendo da YouTube. Per arrivare a questo risultato hanno fatto la sola cosa che bisognava fare: sperimentare; capire cosa piace al pubblico, anche sbagliare e rialzarsi; dalle web serie Gay ingenui, Vrenzole e Gli effetti di Gomorra sulla gente, passando per l'assurda comicità spaziale di Addio fottuti musi verdi. Qui hanno trovato un equilibrio ammirevole da cui traspare entusiasmo, dedizione e grande spirito di gruppo.

Recensione Pesci Piccoli: Francesco Ebbasta è la voce di una generazione

Pesci Piccoli non è semplicemente la storia di un'agenzia. Il regista e co-creatore Francesco Ebbasta, insieme a Alessandro Grespan e agli sceneggiatori Luca Vecchi e Stefano Di Santi, ha saputo parlare di e a un'intera generazione (la Generazione 56K, per citare un'altra sua serie pure deliziosissima). Quale Millennial non ha sperimentato almeno una volta il burnout lavorativo di Greta, i drammi sentimentali di Fabio (mollato dalla fidanzata da cui non riesce ancora a staccarsi emotivamente), gli amori poco ricambiati in ufficio come Aurora? Pesci Piccoli diverte facendoci ridere in primo luogo di noi stessi. Bravi The Jackal, vogliamo una seconda stagione e un invito al karaoke del venerdì.