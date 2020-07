Perry Mason avrà una seconda stagione

News Serie TV

Successo di pubblico e critica per la serie d'ambientazione storica con Matthew Rhys.

Concepita come una miniserie di otto episodi, Perry Mason non lascerà il piccolo schermo molto presto, perché avrà una seconda stagione! Gratificata evidentemente dal successo di pubblico e critica, la rete americana HBO ha deciso di rinnovare il crime drama d'ambientazione storica con Matthew Rhys per un ulteriore ciclo di episodi, cogliendo quelle che sono state definite "significative opportunità" per proseguirne la storia.

I dettagli e il successo di Perry Mason

Definita da Indiewire addirittura "la miglior serie tv mai realizzata", prodotta da Robert Downey Jr. e basata chiaramente sull'omonimo personaggio creato da Erle Stanley Gardner, Perry Mason porta nella Los Angeles degli anni '30, agli inizi della carriera di Mason, rappresentato per la prima volta come un investigatore privato e non ancora come un avvocato. All'indomani della Grande Depressione, Mason è uomo che si accontenta di poco pur di lavorare, tormentato dalle proprie esperienze di guerra in Francia e da un matrimonio fallimentare. Lui ha però l'opportunità di dimostrare il proprio valore quando il caso del decennio bussa alla sua porta: il rapimento di un bambino finito molto male. La ricerca incessante della verità svela una città in realtà meno in salute di quanto il boom del petrolio e dell'industria cinematografica, i Giochi Olimpici e una ritrovata fede cristiana facciano pensare, e forse un percorso di redenzione per lo stesso Mason.

Perry Mason - Trailer: Perry Mason: Il Trailer Ufficiale della miniserie TV - HD

Mentre in Italia è attesa per l'11 settembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, negli Stati Uniti la serie ha esordito con una media di 1,7 milioni di spettatori attraverso tutte le piattaforme, battendo i debutti delle altre recenti miniserie di HBO Watchmen (1,5 milioni) e The Outsider (1,2 milioni). La vice presidente esecutiva della programmazione Francesca Orsi ha dichiarato: "È stato un viaggio entusiasmante lavorare con il team d'immenso talento dietro Perry Mason. Il pubblico si sta godendo questo viaggio indietro nel tempo nella Los Angeles degli anni '30 settimana dopo settimana e siamo entusiasti di dare il bentornato allo show per una seconda stagione".