Percy Jackson, è ufficiale: Disney+ lavora alla Serie TV

News Serie TV

Lo ha annunciato l'autore Rick Riordan che sarà coinvolto direttamente nello sviluppo del nuovo adattamento.

La notizia circolava già da qualche mese e i fan non hanno mai smesso di crederci. Ora è ufficiale: Disney+ sta lavorando a una Serie TV basata sulla saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo di Rick Riordan. Lo ha annunciato lo stesso autore insieme a sua moglie con un video postato su Twitter.

I primi dettagli sull'adattamento di Percy Jackson di Disney+

Riordan si è rivolto direttamente ai fedeli fan della saga che, negli anni, hanno richiesto a gran voce un nuovo adattamento dei romanzi che fosse più fedele al materiale originale. "Alcuni di voi hanno pensato che potrebbe essere una grande serie di Disney+ e non potremmo essere più d'accordo!" ha scritto l'autore aggiungendo: "Non possiamo dire molto ancora ma siamo molto eccitati all'idea di una serie live action di alta qualità che segua la storia originale dei romanzi, a partire da Il ladro di fulmini nella prima stagione". Lo scrittore ha precisato che lui e sua moglie saranno coinvolti direttamente in ogni fase della produzione.

La saga di Percy Jackson al cinema e a Broadway

La saga di Percy Jackson, incentrata sul semidio adolescente figlio del re del mare Poseidone, era stata precedentementa adattata in due lungometraggi: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013 con Logan Lerman nei panni del protagonista. I due film non erano stati accolti in modo favorevole né dai fan né dalla critica, soprattutto perché, a detta dei lettori dei libri, si erano discostati troppo dai romanzi di Rick Riordan.Nel 2017 Il ladro di fulmini è stato adattato anche in un musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo, spingendo nuovamente i fan a chiedere ai vertici di Disney (che aveva acquisito i diritti del franchise da tempo) di considerare l'idea di una Serie TV dedicata al semidio adolescente. La loro richiesta, veicolata dall'hashtag #DisneyAdaptPercyJackson, non è stata vana. Ora le aspettative sono molto alte ma il coinvolgimento di Riordan fa sperare in un adattamento assai fedele ai romanzi.