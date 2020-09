Per un pugno di dollari: In sviluppo una serie tv basata sul capolavoro di Sergio Leone

News Serie TV

Il progetto, una rivisitazione contemporanea del materiale originale, è portato avanti dalla Mark Gordon Pictures.

Per un pugno di dollari, la pellicola del 1964 caposaldo del genere western, potrebbe diventare presto una serie tv. Come riporta Deadline, la casa di produzione Mark Gordon Pictures avrebbe acquisito i diritti del film diretto da Sergio Leone, come pure quelli de La sfida del samurai (Yojimbo) di Akira Kurosawa su cui il film con Clint Eastwood è basato, per farne un adattamento televisivo contemporaneo.

Per un pugno di dollari: I primissimi dettagli della potenziale serie

Stando alle prime notizie disponibili, lo sceneggiatore de Il Trono di Spade Bryan Cogman sarebbe in trattative per adattare la storia dell'arguto pistolero solitario Joe, interpretato dall'iconico Eastwood, per il piccolo schermo. La serie intende partire dal materiale originale offerto da La sfida del samurai e dal fedele remake di successo per poi rivisitarlo ambientando la storia al giorno d'oggi.

Rashomon: HBO Max sviluppa la serie tv basata sul capolavoro di Akira Kurosawa Leggi anche

Il successo intramontabile di Per un pugno di dollari

Mentre La sfida del samurai di Kurosawa rimase un caso unico, Per un pugno di dollari è il primo film di una trilogia di successo che comprende Per qualche dollaro in più del 1965 e Il buono, il brutto, il cattivo del 1966. Non sappiamo, tuttavia, se la serie in sviluppo presso la Mark Gordon terrà conto anche delle altre due pellicole. Di certo Sergio Leone reinventò completamente il genere western, considerato negli anni '60 ormai in declino, e lanciò la carriera di Clint Eastwood. Rimane eterna, inoltre, l'inconfondibile colonna sonora firmata da Ennio Morricone. Il fascino del genere non ha lasciato indifferenti registi della generazione successiva, Quentin Tarantino prima di tutti, e continua ad essere d'ispirazione ancora oggi (è in avanzata fase di sviluppo anche una serie basata su un altro celebre film spaghetti western, Django, prodotta da Cattleya). Quest'inedito adattamento televisivo sarà un top o un flop? Non ci resta che attendere per giudicare.