People's Choice Awards 2020: Tutti i vincitori tra le Serie TV

Grey's Anatomy eletto programma dell'anno. Premiata anche Ellen Pompeo e la comedy Non ho mai...

È Grey's Anatomy il programma preferito del 2020. All'indomani del clamoroso colpo di scena che ha inaugurato la 17esima stagione, il medical drama di ABC si è aggiudicato il premio più ambito ai 46esimi People's Choice Awards, l'importante riconoscimento assegnato ogni anno non dai critici né dagli addetti ai lavori, ma da coloro che il piccolo schermo lo guardano e lo "consumano" ogni giorno, i telespettatori. Per Grey's Anatomy è stata premiata anche Ellen Pompeo, come interprete femminile preferita, mentre Riverdale di The CW e Non ho mai... di Netflix sono state preferite tra i drama e le comedy, con la prima favoritissima e già premiata in questa categoria altre due volte. È rimasta a bocca asciutta invece la trionfatrice degli Emmy Schitt's Creek, mentre altrettanto a sorpresa Wynonna Earp si è affermata tra le serie di fantascienza. Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori nelle categorie riservate alle serie tv, ricordiamo che quest'anno i People's Choice Awards si sono celebrati nel pieno rispetto di quel distanziamento personale imposto dall'emergenza sanitaria, a cominciare dal pubblico collegato da remoto e nessuna consegna a mano delle statuette.

People's Choice Awards 2020: I vincitori

PROGRAMMA PREFERITO

Grey's Anatomy

Non ho mai...

Outer Banks

The Bachelor

The Masked Singer

The Last Dance

This Is Us

Tiger King​

DRAMA PREFERITO

Grey's Anatomy

Law & Order: Unità Speciale

Outer Banks

Ozark

Power

Riverdale

The Walking Dead

This Is Us

COMEDY PREFERITA

Dead to Me

Grown-ish

Insecure

Modern Family

Non ho mai...

Saturday Night Live

Schitt's Creek

The Good Place​

ATTORE PREFERITO

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, Space Force

Dan Levy, Schitt's Creek

Norman Reedus, The Walking Dead

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Jesse Williams, Grey's Anatomy

ATTRICE PREFERITA

Christina Applegate, Dead to Me

Danai Gurira, The Walking Dead

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Lili Reinhart, Riverdale

Sofia Vergara, Modern Family

INTERPRETE PREFERITO IN UN DRAMA

Sterling K. Brown, This Is Us

Danai Gurira, The Walking Dead

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

INTERPRETE PREFERITO IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Kristen Bell, The Good Place

Jameela Jamil, The Good Place

Dan Levy, Schitt's Creek

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Issa Rae, Insecure

Yara Shahidi, Grown-ish

Sofia Vergara, Modern Family

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA

DC's Legends of Tomorrow

Legacies

Locke & Key

Supergirl

Supernatural

The Flash

The Umbrella Academy

Wynonna Earp

PROGRAMMA STREAMING PREFERITO