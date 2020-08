Penny Dreadful: City of Angels cancellata dopo una sola stagione a Showtime

News Serie TV

La serie spin-off creata da John Logan ha esplorato le tensioni sociali della Los Angeles di fine anni Trenta.

Penny Dreadful: City of Angels è stata senza dubbio una delle serie più attese e promettenti della scorsa stagione televisiva ma, sfortunatamente, non andrà oltre il ciclo di episodi inaugurale. Showtime ha cancellato la serie spin-off della più fortunata Penny Dreadful dopo una sola stagione.

"Showtime ha deciso di non procedere con un'altra stagione di Penny Dreadful: City of Angels ", ha fatto sapere tramite un comunicato un portavoce della rete via cavo. "Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi John Logan, Michael Aguilar e l'intero cast e la troupe per il loro eccezionale lavoro su questo progetto". Definito dal suo creatore John Logan "la discendente spirituale" di Penny Dreadful, il drama horror aveva debuttato negli Stati Uniti lo scorso 26 aprile riscuotendo un discreto successo di critica che non è bastato, evidentemente a convincere la rete a procedere con l'ordine di un secondo ciclo di episodi.

La trama di Penny Dreadful: City of Angels

La serie prende il via con un brutale omicidio che porta il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane, Modern Family) a indagare a fondo. Ben presto, i due si ritrovano coinvolti in una storia epica che riflette la ricca memoria della città, dalle sue profonde tradizioni alle azioni di spionaggio del Terzo Reich all'ascesa dell'evangelizzazione via radio. Nel drama recitavano anche Natalie Dormer (Il Trono di Spade) nei panni di Magda, un demone soprannaturale che ha il potere di assumere varie forme, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza e Johnathan Nieves.

Penny Dreadful: City of Angels debutterà prossimamente anche in Italia su Sky Atlantic.