Peaky Blinders continua su Netflix con due serie sequel

Non solo nel film The Immortal Man: le storie di Peaky Blinders continueranno in due nuove serie sequel. Ecco i primi dettagli.

Colpo di scena: Netflix e BBC annunciano il ritorno del fortunato crime drama d'ambientazione storica Peaky Blinders, con due serie sequel firmate dall'ideatore Steven Knight. Gli spin-off, incentrati su una nuova generazione di Shelby, seguiranno gli eventi dell'attesissimo film tratto dalla serie, The Immortal Man, attualmente in post-produzione.

Peaky Blinders: I primi dettagli delle due serie sequel

Ancora senza un titolo, le due nuove serie sequel di Peaky Blinders si comporranno di sei episodi ciascuna. Il racconto ci riporterà in Gran Bretagna, ma diversi anni dopo il punto in cui si erano concluse le storie della serie. È il 1953 e, dopo essere stata pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore fatto di cemento e acciaio. In una nuova era dei Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa al controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città diventa una brutale competizione dalle dimensioni mitiche. Questa è una città di opportunità e di pericoli senza precedenti, e vede la famiglia Shelby come sempre al centro del suo cuore insanguinato.

Il protagonista della serie originale Cillian Murphy sarà uno dei produttori esecutivi dei sequel. "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders", ha dichiarato Knight in un comunicato. "Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile". Mona Qureshi di Netflix ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di intraprendere un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri meravigliosi partner a Kudos, Garrison Drama e BBC. Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight e resteremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby. Siamo pronti a lasciarci catturare di nuovo insieme al nostro pubblico!".

Lindsay Salt, a capo di BBC Drama, ha detto invece: "Questa serie rivoluzionaria ha avuto un enorme impatto quando è arrivata per la prima volta sui nostri schermi 12 anni fa ed è uno dei drama più amati di BBC. Steven ha fatto ancora una volta la sua magia e non vedo l'ora che le riprese inizino a Birmingham facendo prendere vita ai suoi copioni. Siamo entusiasti di lavorare con Kudos, Garrison Drama e Netflix a questo show epico: i fan di Peaky possono aspettarsi tantissimo drama!".