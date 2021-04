Peacock ordina la serie thriller The Undeclared War con Mark Rylance e Simon Pegg

News Serie TV

Composto da sei episodi, il drama è diretto e scritto dal premio BAFTA Peter Kosminsky.

Il servizio di video in streaming di NBCUniversal Peacock ha ordinato ufficialmente la serie The Undeclared War. Descritta come un cyber thriller puntuale e provocatorio, The Undeclared War è scritta e diretta dall'apprezzato Peter Kosminsky, sette volte premio BAFTA, e vanta nel cast rinomati attori quali il premio Oscar Mark Rylance (Il ponte delle spie) e Simon Pegg (Star Trek, Mission Impossible).

La trama, il cast e i primi dettagli di The Undeclared War

La serie, composta da sei episodi, è ambientata nel 2024 alla vigilia di nuove elezioni in Gran Bretagna. Al centro della storia c'è un team di analisti del Government Communications Headquarters, l'agenzia governativa britannica che si occupa di sicurezza informatica e spionaggio, che lavora segretamente cercando di scongiurare un attacco informatico al sistema elettorale. Per realizzare la serie, Kosminsky e un team di autori hanno avuto accesso a fonti e documenti reali provenienti da agenzie inglesi e americane in modo da poter restituire un quadro realistico delle minacce informatiche a cui è esposto l'intero mondo occidentale. Kosminsky ha diretto tutti i sei gli episodi della serie e ne ha scritti quattro insieme a Declan Lawn, Adam Patterson e Amelia Spencer. Colin Callender e Noëlette Buckley, che hanno lavorato con Kosminsky in Wolf Hall, sono produttori esecutivi.

Oltre a Mark Rylance e Simon Pegg, recitano in The Undeclared War Adrian Lester (Riviera), Alex Jennings (The Crown), Maisie Richardson-Sellers (Star Wars: Il risveglio della forza) e l'esordiente Hannah Khalique-Brown.

Le dichiarazioni

"La storia che ora siamo in grado di raccontare getta una luce straordinaria e rivelatrice sulla guerra calda e non dichiarata che si sta svolgendo proprio ora per avere la meglio sul conflitto più nuovo e invisibile del mondo, quello sul cyber", ha detto Kosminsky tramite un comunicato. "È un vero onore portare questo potente team di sceneggiatori e produttori a Peacock per una serie emozionante che farà rimanere gli spettatori sulle spine offrendo un racconto puntuale e realistico sulla sicurezza informatica", ha aggiunto Lisa Katz, Presidente dei contenuti sceneggiati di NBCUniversal Television e Streaming.