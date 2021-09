Peacemaker: La prima foto della serie spin-off di Suicide Squad con John Cena

News Serie TV

Attesa su HBO Max a gennaio, la nuova opera di James Gunn è incentrata su uno dei personaggi più controversi e interessanti del film.

Mentre il film The Suicide Squad: Missione Suicida è in sala in molti cinema italiani, Entertainment Weekly svela la prima foto ufficiale della serie spin-off Peacemaker attesa negli Stati Uniti, su HBO Max, per gennaio. Come è noto la comedy, concepita dallo stesso regista del cinecomic James Gunn che ha diretto anche cinque episodi, si concentrerà sul controverso personaggio di Peacemaker- interpretato già sul grande schermo dal wrestler John Cena - e sulla sua nuova squadra di particolarissimi collaboratori.

Com'è nata l'idea di una serie su Peacemaker (SPOILER)

L'idea di una serie sul supercriminale Peacemaker, uno dei personaggi che in Suicide Squad: Missione Suicida non è stato possibile approfondire, è venuta a James Gunn mentre lavorava alla post-produzione del film. Ad intrigare il regista è stata l'idea di esplorare un personaggio il cui "superpotere" è la volontà di commettere atti terribili in nome della pace. Il problema? Attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto il film... alla fine di Suicide Squad: Missione Suicida il personaggio interpretato da John Cena muore e il regista, come ha raccontato a Entertainment Weekly, non ama riportare in vita personaggi deceduti. Alla fine, però, ha superato le sue riserve e ha aggiunto una scena post-credit due dei subalterni di Amanda Waller (Viola Davis), Harcourt interpretata da Jennifer Holland e Economos da Steve Agee, visitano un Peacemaker in coma ma vivo in ospedale. "Ho fatto esattamente quello che odio che gli altri registi facciano", ha ammesso Gunn. "Ma ce l'ho fatta! Dovrò convivere con questa idea, ma è lo show televisivo più incredibile che la gente vedrà mai".

La trama e il cast di Peacemaker

La serie, di 8 episodi, è incentrata su non ben precisate operazioni "per combattere qualcosa di catastrofico che sta per abbattersi sul pianeta" e riporterà insieme Peacemaker, Hartcourt e Economos che collaboreranno con tre nuovi personaggi: Chukwudi Iwuji interpreta il leader del gruppo Murn (un mercenario di Waller), mentre Freddie Stroma è il popolare personaggio dei fumetti Vigilante. Danielle Brooks interpreta il sesto membro della squadra, Adebayo. "Non è sempre trattata al meglio dalle persone intorno a lei, ma nonostante le sue differenze con Peacemaker, loro due instaurano un legame", ha spiegato Gunn. Vedete tutti i protagonisti nella foto di gruppo in alto. Il regista, intanto, si è divertito talmente tanto a progettare e dirigere la serie che già si è detto pronto per una seconda stagione se lo show si rivelasse un successo su HBO Max.

Foto: KATIE YU/HBO MAX via Entertainment Weekly