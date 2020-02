Patrick Dempsey in Ways & Means, serie politica di CBS

News Serie TV

L'ex star di Grey's Anatomy vestirà i panni di un potente leader del Congresso.

In attesa di vederlo accanto ad Alessandro Borghi in Diavoli di Sky, Patrick Dempsey tenta il ritorno sulla tv americana dopo l'addio a Grey's Anatomy firmando con CBS per il ruolo di protagonista in Ways & Means, drama politico del quale la rete ha ordinato la produzione dell'episodio pilota.

Scritta dal produttore esecutivo di Senza Traccia Ed Redlich insieme al noto consulente politico Mike Murphy, Ways & Means segue l'ex Dottor Stranamore nei panni di un potente leader del Congresso che, dopo aver smesso di avere fiducia nella politica, si ritrova a lavorare segretamente con una giovane e idealista congressista del partito avversario per sovvertire il sistema irrimediabilmente paralizzato che ha contribuito a creare. Insieme, i due tenteranno di salvare la politica americana, sempre che non finiscano in manette.

Se Ways & Means fosse ordinata, per Dempsey questo sarebbe il primo ruolo regolare in una serie broadcast dal marzo del 2015, quando il suo amato Derek Shepherd morì in un incidente stradale, mentre per la tv americana è stato nel 2018 il volto della miniserie crime La verità sul caso Harry Quebert. In Diavoli, attesa su Sky per la primavera, sarà invece un magnate della finanza a Londra il cui pupillo (Borghi) potrebbe diventare il suo peggior nemico.

Foto: MAXPPP