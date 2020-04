Pasquetta a casa? Cinque Serie TV da vedere in streaming con tutta la famiglia

News Serie TV

Il lockdown imposto dal Coronavirus ci costringe sul divano, ecco cinque titoli per trascorrere un lunedì di Pasqua spensierato.

È di certo un lunedì di Pasquetta atipico quello di quest'anno, dal momento che siamo tutti costretti a casa a causa delle restrizioni imposte dalla necessità di contenere i contagi da Coronavirus. Anche se dovremo rinunciare alle gite fuori porta e ai picnìc all'aperto, per fortuna ci vengono in soccorso le Serie TV da poter vedere insieme a tutta la famiglia, in modo da rendere più divertente questa ricorrenza quest'anno diversa dal solito. Abbiamo selezionato cinque Serie TV poco conosciute ma che si trovano comodamente in streaming e sono perfette per una visione condivisa nel giorno di Pasquetta.

Le Serie TV da vedere a Pasquetta in famiglia

Non è sempre facile accontentare tutti quando si tratta di scegliere nuove Serie TV da vedere insieme. Di certo, in una giornata in cui condivisione e spensieratezza prendono il sopravvento, non possono mancare le serie familiari adatte a tutti. Dalle risate assicurate con Lo show di Big Show alle emozioni di This is Us, ecco cinque titoli poco noti ma per tutti i gusti.

Elena, diventerò presidente

I Durell

Lo show di Big Show

Storie incredibili

This is Us

Elena, diventerò presidente

Dove vederla: Disney+

Elena, diventerò presidente è la storia della dodicenne cubana naturalizzata statunitense Elena (Tess Romero) la quale, mentre è alle prese con i soliti problemi dell'adolescenza, non sa di essere destinata a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Nella serie ritroviamo la star di Jane the Virgin Gina Rodriguez nei panni della protagonista adulta che ha preso ormai possesso dello Studio Ovale e che, per governare, si lascia guidare dalle parole che lei stessa aveva appuntato nei diari scritti da piccola. Nel cast c'è anche Selenis Levya (la Gloria Mendoza di Orange is the New Black) nel ruolo della madre di Elena Gab. Tra le nuove serie disponibili sulla nuova piattaforma Disney+, è sicuramente una delle più divertenti.

I Durell

Dove vederla: NOW TV

Basato sulla saga autobiografica del naturalista e zoologo Gerald Durell, questo dramedy inglese segue le vicende della famiglia Durell durante il soggiorno a Corfù, negli anni '30. Dopo la morte del marito, Louisa Durrell (Keeley Hawes) deve crescere quattro pestiferi figli da sola: Larry (Josh O'Connor, visto recentemente nel ruolo del Principe Carlo in The Crown), il più grande, che vuole diventare uno scrittore; Margo (Daisy Waterstone) è nel pieno dell'adolescenza e desidera scoprire l'amore; Leslie (Callum Woodhouse) ha una pericolosa passione per le armi; e il più piccolo di casa, Gerard (Milo Parker), è affascinato dal mondo animale e sfrutta ogni bizzarra occasione per studiarli. Disponibile in streaming su NOW TV, I Durell è uno show leggero dal fascino retrò che sa sempre strappare un sorriso.

Lo show di Big Show

Dove vederla: Netflix

Il wrestling si fa commedia in questa nuova sitcom da poco arrivata su Netflix in cui il wrestler Paul Donald Wight II, meglio noto come Big Show, interpreta se stesso alle prese con i problemi familiari di tutti i giorni. Nella serie l'ex campione, andato ormai in pensione, accoglie sua figlia adolescente che decide di andare a vivere con lui. Nonostante la sua forza fisica e la sua stazza, Paul capisce di non essere più al centro dell'attenzione, soprattutto visto che in casa vogliono avere sempre la meglio le donne. Una sitcom vecchio stile in cui il divertimento è assicurato.

Storie incredibili

Dove vederla: Apple TV+

Storie incredibili è il remake dell'omonima serie cult degli anni '80 (Amazing Stories) di Steven Spielberg. Si tratta di un drama antologico composto da 5 episodi, ciascuno dei quali è una storia a sé immaginata da diversi e talentuosi registi e sceneggiatori. Il filo conduttore è l'esplorazione di mondi incredibili e meravigliosi: si va da una storia d'amore che va oltre i limiti imposti dal tempo (con le star Victoria Pedretti e Dylan O'Brien), ai superpoteri che un uomo (Robert Foster) deve gestire dopo aver trovato un anello in un fumetto, fino alla storia di un pilota della Seconda guerra mondiale che viaggia nel tempo. Guidano il progetto di Apple TV+, come showrunner, gli ideatori di C'era una volta Adam Horowitz e Edward Kitsis, ingaggiati proprio per rendere lo show un prodotto perfetto per le famiglie.

This is Us

Dove vederla: Amazon Prime Video

This is Us è una commovente saga familiare creata da Dan Fogelman che si muove su più linee temporali per raccontare la storia di una famiglia, la famiglia Pearson, nel corso dei decenni: dagli anni '80 quando Jack e Rebecca (Milo Ventimiglia e Mandy Moore) si sono conosciuti fino ai giorni nostri in cui i tre fratelli ormai adulti Randall, Kevin e Kate (Sterling K. Brown, Justin Hartley e Chrissy Metz) sono alle prese con i loro problemi familiari. Questo emozionante drama mostra quanto gli avvenimenti possano influenzare il nostro modo di essere e come le relazioni che instauriamo l'uno con l'altro siano più forti del tempo, della distanza e persino della morte. Su Amazon Prime Video sono disponibili le prime tre stagioni.