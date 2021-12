Paso Adelante torna in tv! Annunciato ufficialmente il revival UPA Next

News Serie TV

Il servizio di video in streaming spagnolo Atresplayer ha ufficializzato la nuova serie che coinvolgerà anche alcuni dei protagonisti dell'originale.

Anche in Spagna si guarda al passato, in particolare alla serie che - prima ancora dei vari La casa di carta, Una Vita e via dicendo - forse ha rappresentato per il Paese il primo vero successo televisivo internazionale. Il servizio di video in streaming di Atresmedia, Atresplayer, ha annunciato ufficialmente un revival di Paso Adelante, la serie spagnola ambientata in una scuola di ballo che nei primi anni Duemila è diventata famosissima anche in Italia. La nuova serie si intitolerà UPA Next (acronimo di Un Paso Adelante Next) e, secondo le prime indiscrezioni, coinvolgerà sia nuovi attori che alcuni dei protagonisti storici.

Il successo di Paso Adelante

Ricorderete che Paso Adelante, in onda in Italia dal 2004 al 2006 per 6 stagioni nei pomeriggi di Italia, era ambientata nella più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid diretta da Carmen Arranz (Lola Herrera). La serie ha lanciato le carriere di diversi attori spagnoli come Mónica Cruz (la sorella di Penelope), Miguel Ángel Muñoz, Raúl Peña, Mario Martín e Silvia Marty (quest'ultima attualmente tra i protagonisti della soap Una Vita). Solo pochi mesi fa ha goduto di un nuovo momento di gloria quando Netflix Spagna l'ha inserita nel suo catalogo: in poco tempo è entrata nella Top 10 dei contenuti più visti e sui social si è tornati a parlare di Paso Adelante (tanto che i fan italiani hanno sperato che gli episodi venissero resi disponibili anche nel nostro Paese, cosa che però per il momento non è accaduta).

UPA Next: Cosa sappiamo del revival di Paso Adelante

Durante il gala di presentazione dei nuovi progetti di Atresplayer, il vicedirettore dei contenuti di Atresmedia Jose Antonio Antón ha svelato le prime informazioni su UPA Next spiegando anche le motivazioni che hanno portato a far rivivere in tv le storie degli artisti della scuola di Carmen Arranz. "Volevamo recuperare il brand di Paso Adelante con un progetto che ci appassionava. Crediamo che questo sia un tipo di serie che non si fa in Spagna da molto tempo e siamo molto entusiasti di riportare in tv Paso Adelante", ha detto Antón. Per il momento di tratta di un progetto di una stagione ambientata nello stesso universo di Paso Adelante e con nuovi protagonisti. Pare, però, che non mancheranno le incursioni di "alcuni dei personaggi più emblematici" della serie originale.

Su Instagram, però, l'attrice Beatriz Luengo (che nella serie interpretava Lola) ha esultato alla notizia del revival postando un video e scrivendo: "È ufficiale! Torna Paso Adelante". Che la sua Lola sia uno dei vecchi personaggi pronti a tornare nel revival? Per il momento non sono stati fatti nomi ma scommettiamo che sapremo altri dettagli a breve.