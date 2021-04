Park Chan-wook porta in tv "Il simpatizzante", romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen

News Serie TV

Dopo The Little Drummer Girl, il regista coreano è al lavoro su una nuova serie tv che nasce da un romanzo di successo. A produrre ci sarà la A24.

Il regista coreano Park Chan-wook, quello di Old Boy e Stoker, dirigerà una serie televisiva basata sul romanzo "Il simpatizzante" di Viet Thanh Nguyen, premiato nel 2016 con il Premio Pulitzer per la narrativa. La notizia è arrivata via Twitter dallo stesso scrittore, che ha anche annunciato che a produrre ci sarà la trendissima A24.

"Old Boy è stato una grande influenza per 'Il Simpatizzante', e non riesco a immaginare un regista migliore per questo adattamento televisivo," ha detto lo scrittore nel suo tweet.

Nato nel 1971 in Vietnam, Viet Thanh Nguyen è andato a vivere negli Stati Uniti nel 1975, ed è quindi uno dei cosiddetti vietnamiti della diaspora. E "Il simpatizzante", che è stato il suo romanzo d'esordio, parla appunto di una vicenda di guerra e diaspora, declinata in chiave avventurosa e spionistica.

Questa è la trama ufficiale del romanzo, edito in Italia da Neri Pozza, che ha da poco dato alle stampe anche il secondo libro di Viet Thanh Nguyen, sequel del primo, intitolato "Il militante":



È il mese di aprile del 1975 a Saigon. Il mese nel quale la guerra che va avanti da tempo immemorabile ha cominciato ormai a perdere i pezzi. In una villa dalle mura ricoperte di cocci di vetro e di filo spinato arrugginito, il generale capo della Polizia Nazionale del Vietnam del Sud, colto da improvvisa insonnia, vaga tra le stanze con la faccia di un pallore verdognolo. Il fronte settentrionale ha ceduto dinanzi all’avanzata dei Vietcong, gli aerei americani decollano giorno e notte con a bordo donne, bambini e orfani, e l’ordine ufficiale di evacuazione tarda a venire soltanto per evitare la rivolta in città.

A bordo di un C-130, con un volo coperto, il Generale si appresta a raggiungere gli Stati Uniti con la famiglia e parte dei suoi uomini. Ufficiale magro dal portamento impeccabile, il Generale crede in Dio, nella moglie, nei figli, nei francesi, negli americani e… nell’assoluta fedeltà del suo uomo di fiducia, il solo tra i suoi sottoposti ad abitare a casa sua: il Capitano. Non sa che il Capitano è, in realtà, una spia, un dormiente, un uomo con due facce che fotografa in gran segreto ogni rapporto e dispaccio e li invia a Man, suo addestratore tra le fila Vietcong.

Figlio illegittimo di una vietnamita e di un prete cattolico francese, il Capitano ha studiato in un piccolo college della California meridionale, spedito da quelle parti da Man con una borsa di studio e il compito di apprendere la «mentalità degli Stati Uniti», un paese che, ai suoi occhi, si rivela subito cosí scioccamente narcisista da definire tutto «super» (i supermercati, le superstrade, Superman, il Super Bowl ecc.). Animato da un’autentica fede nel comunismo, rientrato in patria, ha sostenuto con tale rigore la sua parte di agente doppiogiochista da risultare insospettabile agli occhi di tutti, anche a quelli di Bon, l’amico di lunga data che è entrato a far parte del famigerato «Phoenix Program» della CIA.

In una Saigon in preda alla confusione, al caos e al terrore, il Capitano, il Generale e un nutrito gruppo di fuggiaschi scappano sotto la tempesta di fuoco dei Vietcong, tra una pioggia di razzi e granate che lasciano sulla pista dell’aeroporto della città i corpi inerti di moglie e figlio di Bon.

Una volta a Los Angeles, nella città del futile mondo del cinema, gli orrori della guerra sembrano lontani. Ma un dilemma atroce attende il Capitano: seguire «le cose che contano», come l’ideologia e il credo politico, oppure lasciare prevalere le «illusioni della giovinezza», salvando la vita a Bon, l’amico con cui ha sigillato un patto di sangue durante l’adolescenza?

Romanzo che offre il ritratto impareggiabile di un «uomo con due menti diverse», di un «rivoluzionario» che dinanzi al terribile esito dei suoi ideali non cessa per questo di «scrutare l’oscurità con pensieri scandalosi, speranze eccessive e sogni proibiti», Il simpatizzante ha riscosso, al suo apparire negli Stati Uniti, l’entusiasmo di critica e pubblico, vincendo il Premio Pulitzer 2016 per la narrativa e figurando come «libro dell’anno» sul New York Times e i maggiori organi di stampa internazionali.

Per Park Chan-wook si tratta della seconda esperienza con una serie televisiva dopo quella, ottima, di The Little Drummer Girl, adattamento di "La tamburina" di John Le Carré che vedeva protagonsiti Florence Pugh, Alexander Skarsgård e Michael Shannon, e che trovate disponibile in streaming sul canale Starzplay di Amazon Prime Video.

Il regista da poco terminato la lavorazione del suo nuovo film, un romance mistery intitolato Decision to Leave. Il film racconta la storia del detective Hae-Jun che, mentre indaga su una morte misteriosa sulle montagne coreane, incontra la vedova della vittima, Seo-rae, e inizia provare per lei sentimenti contrastanti. Decision to Leave debutterà in Italia distribuito da Lucky Red.