Parasite: Tutto quello che sappiamo della Serie TV di Bong Joon Ho per HBO

News Serie TV

Dopo il successo agli Oscar, sempre più probabile l'ordine dell'adattamento televisivo.

Da un paio di giorni, dopo il sorprendente e storico trionfo ai 92esimi Academy Awards, c'è un gran parlare di Parasite, il film sudcoreano co-scritto e diretto da Bong Joon Ho. Quattro gli Oscar portati a casa: miglior film straniero, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior film, in quest'ultimo caso prima volta per una pellicola non in lingua inglese.

Mentre le proiezioni nelle sale tornano comprensibilmente ad aumentare di numero, alla rete HBO (la stessa di True Detective e Il Trono di Spade) ci si starà scambiando strette di mano compiaciute alla luce dell'accordo raggiunto il mese scorso per lo sviluppo di un adattamento televisivo dello stesso Joon Ho. Miniserie che, a questo punto, difficilmente non otterrà un ordine ufficiale. Con ogni probabilità anche molto presto.

Parasite: Come sarà la Serie TV e come si collegherà al film?

Premiato anche con la Palma d'Oro e il Golden Globe, Parasite è un thriller dark comico incentrato sui Kim, una famiglia molto povera che, grazie ad alcune bugie e ad altrettante mosse ben congegniate, riesce un po' alla volta a infiltrarsi nell'abbiente famiglia Park, con risvolti tanti strani quanto sorprendenti per entrambi i clan. Al momento non è chiaro se l'adattamento di HBO sarà una remake o uno spin-off. Quest'ultima, tuttavia, è l'ipotesi più accreditata. Infatti, lo stesso Joon Ho ha rivelato a The Wrap che il film di due ore non incorpora tutte le idee che aveva per la storia e che queste "sono tutte archiviate nel mio iPad", aggiungendo che "il mio obiettivo con questa miniserie è creare un film di sei ore". E mentre Parasite è stato girato in coreano, l'adattamento dovrebbe essere in lingua inglese, per superare la barriera dei sottotitoli, come riferisce The Hollywood Reporter. Tuttavia, una settimana dopo l'annuncio del progetto, Deadline ha fatto sapere che il regista per ora è aperto a entrambe le possibilità.

Un'altra indicazione del fatto che la miniserie sarà con ogni probabilità un'estensione del film arriva da alcune altre dichiarazioni di Joon Ho su quegli elementi della storia che potrebbero essere approfonditi e chiariti meglio nella serie tv. "Quando la precedente governante Moon-gwang (interpretata da Lee Jung Eun) torna quella notte, le è successo qualcosa alla faccia", ha detto. "Persino suo marito glielo ha chiesto, ma lei non ha mai risposto. So perché aveva quei lividi. Ho una storia per quello e, a parte questo, perché è a conoscenza dell'esistenza di quel bunker? Che rapporto ha con quell'architetto per sapere di questo bunker? Quindi, ci sono tutte queste storie nascoste che ho salvato".

Gli attori del film appariranno nella serie?

Sebbene i protagonisti del film - Choi Woo-shik, Song Kang-ho, Jang Hye-jin e Park So-dam - siano stati una parte fondamentale del successo di Parasite, al momento non è chiaro se riprenderanno i propri ruoli nella miniserie. Nel frattempo, voci sempre più insistenti dicono che Mark Ruffalo, per HBO già il protagonista della prossima I Know This Much Is True, sarebbe stato avvicinato per un ruolo. Per ora nessuna conferma e nessuna parola sul personaggio che potrebbe interpretare, mentre lo stesso attore ha fatto sapere che sarebbe "onorato" di farne parte.