Paper Gods: Nia Long protagonista della serie tv in sviluppo ad ABC

News Serie TV

Prodotto da John Legend, il drama si basa sul romanzo omonimo di Goldie Taylor.

La rete americana ABC sta collaborando con il cantautore e produttore John Legend e Sony Pictures Television allo sviluppo di Paper Gods, serie drammatica sul potere, la razza e gli intrighi politici basata sul fortunato romanzo omonimo di Goldie Taylor. Lo riporta Deadline, secondo il quale il progetto sta coinvolgendo anche Nia Long (NCIS: Los Angeles, Empire) nel ruolo di protagonista.

Scritta da Natasha Tash Gray (Rebel) e da lei prodotta a livello esecutivo con Legend, Long e Mike Jackson, Paper Gods racconta le battaglie personali e professionali del sindaco di Atlanta, Victoria Dobb (Long), soprattutto in seguito all'assassinio all'interno di una chiesa del suo mentore, un membro del Congresso molto rispettato. Fatti e relative domande che rivelano un enorme inganno.

"Siamo entusiasti di poter dare vita all'incredibile mondo creato da Goldie", hanno dichiarato i produttori in un comunicato. "Sarà un viaggio fantastico lavorare con Nia e Tash mentre ci spingiamo in profondità nella storia di questa forte donna nera incredibilmente umana e ricca di sfumature". Long ha aggiunto: "Victoria Dobbs è un personaggio meravigliosamente imperfetto e complicato. Non vedo l'ora di esplorare il suo viaggio come moglie, madre e politico. Paper Gods sottolinea l'impatto profondo che le donne di colore hanno sulla politica americana e sul mondo. Mike, John e Tash sono una squadra da sogno!".