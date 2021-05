Panic: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie teen di Prime Video

News Serie TV

Appuntamento sul servizio streaming di Amazon dal 28 maggio con i 10 episodi della prima stagione.

"Svela i segreti. Affronta le tue paure. E niente panico". Più semplice a dirsi che a farsi per qualunque adolescente. Ancora di più per Heather e gli altri ragazzi della piccola città del Texas che fa da paesaggio - molto meno idilliaco di quanto sembri, ovviamente - a Panic, la nuova serie teen di Prime Video disponibile in streaming dal 28 maggio. Nell'attesa, la piattaforma ne ha diffuso il trailer ufficiale, nel quale è possibile anche ascoltare la nuova canzone dell'australiana Tones and I Non Going Home.

Panic: La trama e il cast della nuova serie tv di Prime Video

La storia di Panic, adattamento del fortunato romanzo omonimo di Lauren Oliver, anche l'ideatrice della serie, ricorda per certi aspetti quella di Hunger Games. In una cittadina del Texas, ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Questa volta, però, le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I giocatori dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Nella serie recitano Olivia Welch (Unbelievable), Mike Faist, Jessica Sula (Scream: La serie), Camron Jones (The Purge), Ray Nicholson (Mayans M.C.) e tra gli adulti Enrique Murciano (Bloodline).