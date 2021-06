Pam & Tommy: Sebastian Stan è uno scatenato Tommy Lee in una nuova foto dal set

News Serie TV

L'attore recita al fianco di Lily James nella miniserie Hulu che racconterà la storia del primo sex tape virale della storia.

Sembra proprio che Sebastian Stan ci stia prendendo gusto a vestire i panni del musicista Tommy Lee in Pam & Tommy, la miniserie di Hulu che racconterà la storia dietro il primo sex tape virale della storia, quello di Pamela Anderson (interpretata invece da Lily James) e del marito Tommy Lee, trafugato durante la loro luna di miele. L'attore di The Falcon and the Winter Soldier ha condiviso una nuova foto dal set nel quale si mostra, più rock che mai, senza maglietta e con un bizzarro grembiule.

Pam & Tommy: La trama e il cast della miniserie

Scritta da Robert Siegel insieme a D.V. DeVincentis e diretta da Craig Gillespie (Tonya), Pam & Tommy ripercorrerà in 8 episodi la tumultuosa storia d'amore della star di Baywatch Pamela Anderson e del batterista della band heavy metal Mötley Crüe Tommy Lee. I due si sposarono nel 1995 solo quattro giorni dopo l'inizio della loro frequentazione e il flimino intimo della loro luna di miele venne rubato e diffuso in rete senza il loro consenso diventando il primo video virale della storia. L'episodio portò a una disputa legale pluriennale e a un risarcimento milionario. Proprio sulla storia del sex tape, e in particolare sul ruolo svolto da Rand Gauthier (Seth Rogen) nel distribuire il video, si concentrerà la miniserie. Il resto del cast include anche Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò.

La trasformazione di Sebastian Stan e di Lily James

Solo qualche settimana fa erano state diffuse le prime foto di Sebastian Stan e di Lily James nei panni di Tommy e Pamela, scatti diventati immediatamente virali per l'incredibile trasformazione subita dagli attori per entrare nei ruoli dei loro trasgressivi personaggi. Ora nella nuova foto postata su Instagram da Stan lo vediamo a torso nudo, mentre sfoggia tatuaggi che riproducono quelli di Tommy Lee e indossa un paio di Converse e un grembiule che invita a baciare il cuoco. Se i fan di James e Stan sono già molto curiosi di vedere questa serie in arrivo prossimamente su Hulu, c'è anche chi ha già criticato duramente il progetto; Courtney Love, amica di lunga data di Pamela Anderson, l'ha definito "fottutamente oltraggioso" parlando di "disgustosa violazione della privacy" dell'ex star di Baywatch.