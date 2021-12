Pam & Tommy: La serie sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee a febbraio su Disney+

News Serie TV

Il drama, che racconterà lo scandalo che negli anni '90 travolse l'ex star di Baywatch il marito, arriverà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti.

Una delle miniserie più chiacchierate e attese degli ultimi mesi, Pam & Tommy, arriverà anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. Il drama, che racconterà lo scandalo a luci rosse che negli anni '90 coinvolse l'ex star di Baywatch Pamela Anderson e il musicista Tommy Lee, debutterà mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi su Star all’interno di Disney+ .

Pam & Tommy: La trama della miniserie sul primo sex tape virale della storia

Scritta da Robert Siegel insieme con D.V. DeVincentis e diretta da Craig Gillespie (Tonya), Pam & Tommy riaccende i riflettori sulla turbolenta storia d'amore tra Anderson e Lee - qui interpretati da due quasi irriconoscibili Lily James (Yesterday) e Sebastian Stan (The Falcon anche the Winter Soldier) - che dominò i tabloid americani per anni. In particolare si soffermerà sulle circostanze e sulle conseguenze di quella volta in cui il video amatoriale di un loro rapporto sessuale fu rubato e pubblicato online, diventando il primo video virale della storia. L'episodio, lo ricordiamo, portò a una disputa legale pluriennale e a un risarcimento milionario.

Il cast

In Pam & Tommy recita anche Seth Rogen che interpreta Rand Gauthier, un ex attore porno diventato un elettricista che, dopo essere stato licenziato da Lee e mai pagato per il suo lavoro, si vendicò rubando il contenuto della sua cassaforte - inclusa la famosa videocassetta. Nick Offerman è invece Zio Miltie, l'impresario del porno con il quale Gauthier lavorò per riprodurre il sex tape e venderlo online, una delle prime iniziative di questo tipo all'epoca. Il resto del cast include Taylor Schilling (Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Siccome si tratta di una serie tv con contenuti espliciti, Disney+ ricorda agli abbonati che per Pam & Tommy, come come tutti i titoli non adatti ai più piccoli, si possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, oltre naturalmente al "Profilo bambini" già presente sulla piattaforma. Qui in basso trovate il trailer americano di Pam & Tommy.