Pachinko: Apple TV+ annuncia il cast della serie tv basata sul romanzo di Min Jin Lee

Tra gli attori che comporranno il cast internazionale della serie, Min Ho Lee e Jin Ha.

In occasione dell'inizio delle riprese, Apple TV+ ha svelato i nomi degli attori e delle attrici che reciteranno in Pachinko, l'ambiziosa serie drammatica del coreano-statunitense Soo Hugh (The Terror) basata sull'omonimo romanzo di successo scritto da Min Jin Lee. Com'era facile aspettarsi, si tratta di un cast internazionale, giacché la serie parlerà diverse lingue e sarà girata in più continenti.

La trama e il cast di Pachinko

Diretta da Kogonada (Columbus) e Justin Chon (Gook), Pachinko racconta le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani. La storia inizia con un amore proibito e cresce fino a diventare una saga epica ambientata tra Corea, Giappone e America, affrontando temi secolari come la guerra e la pace, l'amore e la perdita, il trionfo e la resa dei conti.

Min Ho Lee (nella foto, a sinistra) interpreterà Hansu, un outsider enigmatico e un commerciante legato alla criminalità organizzata che si imbarca in una relazione proibita che avrà conseguenze di vasta portata, mentre Jin Ha (a destra) sarà Solomon, un ragazzo affascinante costretto a fare i conti con il passato della sua famiglia. Si aggiungono Minha Kim, con il ruolo di Sunja, l'altra metà della coppia impossibilitata ad amarsi, descritta come un'eroica giovane donna determinata a forgiare il proprio destino in un paese difficile che non è il suo; Anna Sawai (Giri/Haji) di Naomi, una donna in carriera alle prese con un mondo dominato dagli uomini dell'alta finanza; Soji Arai (Legacies) di Mosazu, un uomo di successo preoccupato per il futuro di suo figlio; e Kaho Minami di Etsuko, una donna vivace e indipendente che desidera ricongiungersi con la figlia lontana.