P-Valley: Nella "Valle della f***" con il trailer della nuova serie tv di Starz

Ambientato in uno strip club nel Sud degli Stati Uniti, il drama debutterà a luglio.

Per Gustave Courbet era l'origine del mondo, per molti altri il vero motore dell'economia. E quando ci sono di mezzo i soldi, tanti soldi, le cose non possono andare bene. A luglio debutterà sul canale americano Starz (e contemporaneamente in Italia su Starz Play) la nuova serie P-Valley, affresco deciso e impenitente delle vite di un gruppo di donne impiegate in uno strip club nel delta del Mississippi, un'oasi di sabbia e scintillii dove si fatica ad andare avanti e la bellezza non è qualcosa che si trova facilmente.

Temi come speranza, perdita, rottura, danza, bellezza e dannazione sono messi insieme in questa creazione di Katori Hall - della quale Staz ha diffuso un nuovo trailer - in cui scopriremo cosa succede quando la gente di una piccola città del Sud sogna oltre la porta del Piggly Wiggly e del banco dei pegni. Luoghi dove è facile imbattersi in figure eccentriche e dove possono accadere cose molto brutte.

Il cast di P-Valley include Elarica Johnson (A Discovery of Witches) nel ruolo di Autumn Night, Brandee Evans (The Bobby Brown Story) di Mercedes, Nicco Annan (This Is Us) di Zio Clifford, Shannon Thornton (Power) di Miss Mississippi, Skyler Joy (Ma) di Gidget, J. Alphonse Nicholson (Chicago P.D.) di Lil Murda, Parker Sawyers (Deep State) di Andre, Thomas Q. Jones (Luke Cage) di Mane, Josh Ventura (Queen Sugar) di Wayne Kyle e la vincitrice dell'Emmy Loretta Devine (Grey's Anatomy) dell'ex proprietaria del Pynk, una donna che pur avendo perso la vista riesce a vedere attraverso il groviglio di ingiustizie e contraddizioni che a lungo hanno governato il Sud.