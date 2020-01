Ozark 3: Data e prime foto della terza stagione

News Serie TV

Il family drama di successo con Jason Bateman e Laura Linney tornerà su Netflix a marzo.

Netflix ha annunciato che la terza stagione di Ozark, il drama familiare con Jason Bateman e Laura Linney premiato lo scorso settembre con due Emmy, sarà disponibile dal 27 marzo. Per l'occasione, il servizio di video in streaming ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali, che vi proponiamo più in basso.

Ozark 3: La trama della terza stagione

Il nuovo ciclo di episodi sarà ambientato sei mesi dopo gli eventi raccontati nel precedente. Il casinò è bello che avviato ma Marty e Wendy (Bateman e Linney) sono ancora ben lontani dall'avere il destino della loro famiglia stretto nelle proprie mani. Mentre Marty vorrebbe mantenere le cose così come stanno, aiutata da un'alleanza con Helen (Janet McTeer, promossa al grado di regolere con Lisa Emery) e Omar Navarro, il leder di un cartello della droga, Wendy spinge per l'espansione. Ma quando il fratello di quest'ultima, Ben, arriva in città, la vita di tutti loro viene gettata nel caos.

Ozark: Le nuove aggiunte al cast della stagione 3

Mentre lo showrunner Chris Mundy ha fatto già sapere che Ozark è lungi dall'essere prossima alla conclusione e di aver pianificato cinque stagioni, della terza sappiamo che Tom Pelphrey (Iron Fist) e Jessica Frances Dukes (Jessica Jones) si sono uniti al cast con un ruolo regolare, mentre Joseph Sikora (Power), Felix Solis (Ten Days in the Valley) e Madison Thompson (NCIS: New Orleans) interpreteranno un ruolo ricorrente.

Pelphrey sarà Ben Davis, il capriccioso fratello minore di Wendy, mentre Dukes vestirà i panni di Maya Miller, un'agente dell'FBI determinata a distruggere Marty senza venire meno alle regole. Sikora interpreterà nel frattempo Frank Cosgrove Jr., il figlio impetuoso dell'omonimo boss criminale di Kansas City, che non tarderà a scontrarsi con Ruth (Julia Garner) quando saranno costretti a lavorare insieme nella nuova attività di riciclaggio del casinò; Solis il già citato Omar Navarro, a capo del secondo più grande cartello della droga messicano, un tipo dai metodi brutali come i Byrde scopriranno presto; e Thompson la testarda giovane figlia di Helen, Erin.