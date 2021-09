OWN resuscita All Rise: La serie cancellata da CBS avrà una terza stagione

News Serie TV

Il legal drama con Simone Missick tornerà nel 2022 con venti nuovi episodi.

Tutti in piedi: il giudice Lola Carmichael torna in tv! Cancellato da CBS lo scorso maggio, All Rise, il legal drama con protagonista Simone Missick, è stato resuscitato da OWN, la rete via cavo fondata da Oprah Winfrey, che dopo settimane di trattative ha dato l'okay definitivo alla produzione di una terza stagione di ben 20 episodi, in onda negli Stati Uniti nel 2022.

"All Rise si è comportata molto bene, ottenendo ottime recensioni e migliorando i suoi ascolti dalla prima alla seconda stagione", ha dichiarato la presidente di OWN Tina Perry in un comunicato. "Caratterizzata da un personaggio forte al centro della scena, la storia del giudice Lola Carmichael rispecchia il nostro pubblico in modo molto potente. Un ringraziamento speciale a Warner Bros. Television e alla nostra incredibile showrunner e partner di lunga data Dee Harris-Lawrence. Non vediamo l'ora di iniziare la terza stagione e riportare questo show sia ai fan di vecchia data che ai nuovi".

La trama e il cast di All Rise

In Italia in onda per la prima volta in chiaro ogni mercoledì sera su Top Crime, All Rise mostra come le vite dei giudici, avvocati e pubblici ministeri di Los Angeles si incrociano ogni giorno, tra problemi di disorganizzazione, favoritismi e pregiudizi di ogni sorta. Al centro del racconto la Lola Carmichael della Missick, un nuovo giudice che intraprende una lunga e faticosa battaglia contro le continue storture e le prepotenze dei colleghi. Nella serie recitano anche Wilson Bethel nei panni del migliore amico di Lola, il vice procuratore Mark Callan, Jessica Camacho del difensore d'ufficio Emily Lopez, J. Alex Brinson dell'ufficiale giudiziario diventato avvocato Luke Watkins, Ruthie Ann Miles dell'assistente di Lola Sherri Kansky, Lindsay Mendez della stenografa Sara Castillo e Lindsey Gort del potente avvocato Amy Quinn.