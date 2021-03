Outlander rinnovata per una settima stagione

News Serie TV

Starz promuove la serie in costume tratta dai romanzi di Diana Gabaldon ancor prima del debutto della sesta stagione.

I fan di Outlander possono dormire sonni tranquilli. Starz ha rinnovato la serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, decisamente una delle punte di diamante della rete, per una settima stagione. La notizia arriva quando ancora non è stata fissata una data di debutto per la sesta stagione (che in Italia sarà disponibile su Fox), sicuramente rallentata dalla pandemia ma che si sta girando in Scozia proprio in questo periodo.

Outlander avrà una stagione 7

Il settimo ciclo di episodi di Outlander si baserà sul settimo volume della saga di Gabaldon intitolato An Echo in the Bone (che in Italia è stato suddiviso nei due romanzi Destini incrociati e Il prezzo della vittoria). "Siamo così entusiasti che Starz ci abbia dato l'opportunità di continuare questo epico viaggio di Outlander. Non vediamo l'ora di tornare nella stanza degli scrittori, iniziare a lavorare su An Echo in the Bone e pensare a dare ai fan un'altra stagione di questa storia incredibile", ha fatto sapere tramite un comunicato lo showrunner della serie Matt Roberts. Starz, inoltre, ha confermato che nella stagione 7 torneranno i protagonisti interpretati da Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin.

Outlander 7: La trama (SPOILER dal libro)

Chi ha già letto An Echo in the Bone sa che il romanzo racconta la vita di Bree e Roger dopo il loro ritorno nel ventesimo secolo dove incontrano altre persone che hanno viaggiato nel tempo. Nel frattempo, vengono narrate anche le vicende di Claire, Jamie e del loro altro figlio William mentre sono coinvolti nella Rivoluzione americana.