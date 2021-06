Outlander 6 uscirà nel 2022: Le prime foto della sesta stagione

News Serie TV

Il drama in costume di Starz tornerà direttamente l'anno prossimo: nell'attesa sono state diffuse le prime immagini.

Ci sarà ancora da attendere per ritrovare Claire e Jamie, i protagonisti dell'epica storia d'amore di Outlander. In occasione del World Outlander Day (il 1° giugno), la data scelta dai fan per celebrare la saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, Starz ha annunciato che la serie tornerà con la sesta stagione soltanto nei primi mesi del 2022. Per non lasciare a bocca asciutta i fan, tuttavia, la rete via cavo americana ha diffuso le prime foto dei nuovi episodi, che vedete qui in basso.

Outlander: Le anticipazioni della sesta stagione

Nella sesta stagione di Outlander ritroveremo Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) mentre lottano per proteggere coloro che amano e affrontano prove di vario genere nel Nuovo Mondo. La vita, per loro, non sarà affatto facile, soprattutto nell'entroterra selvaggio della Carolina del Nord e durante un periodo di drammatici sconvolgimenti politici. I Fraser si sforzeranno per mantere la pace all'interno della loro comunità ma Claire saprà fin troppo bene che la Rivoluzione sarà alle porte. Torneranno anche Sophie Skelton, Richard Rankin e John Bell che saranno affiancati da nuovi attori: Mark Lewis-Jones nel ruolo di Tom, Alexander Vlahos in quello di Allan e Jessica Reynolds nei panni di Malva Christie.

Le sfide della sesta stagione

Le riprese della sesta stagione termineranno questa settimana in Scozia. I nuovi episodi saranno soltanto 8 e la premiere di stagione durerà ben 90 minuti. Naturalmente la produzione di questa stagione ha richiesto sforzi maggiori, vista la pandemia. Lo showrunner Matthew B. Roberts ha spiegato tramite un comunicato: "Le riprese quest'anno hanno presentato una serie di sfide senza precedenti che ci hanno portato alla decisione di produrre meno episodi per offrire ai fan una stagione vibrante e dinamica il più presto possibile. Gireremo una stagione 7 completa, con 16 episodi, l'anno prossimo quando la vita sarà tornata alla normalità".