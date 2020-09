Orlando Bloom racconterà la storia dell'avvocato per i diritti umani Jared Genser in una serie Amazon

News Serie TV

L'attore sarà produttore esecutivo del drama insieme a Bruce Richmond.

La storia dell'avvocato Jared Genser, diventato famoso per aver aiutato decine di prigionieri politici nelle aree a più alto rischio del mondo, diventerà una Serie TV. Il progetto, ancora in fase embrionale, è sviluppato da Orlando Bloom per Amazon Prime Video.

I primi dettagli sulla serie su Jared Genser

Il drama, ancora senza titolo, coinvolge l'attore di Carnival Row e l'ex dirigente di HBO Bruce Richmond come produttori esecutivi. Genser è attualmente amministratore delegato dello studio legale internazionale Perseus Strategies e fondatore dell'organizzazione no profit Freedom Now. La sua specialità è liberare prigionieri politici e attivisti per i diritti umani in aree ad alto rischio nelle zone calde e più difficili del mondo, lavorando con un nucleo di operatori specializzati. Proprio per questa sua spiccata capacità, il New York Times ha soprannominato Genser "The Extractor". Tra i suoi clienti illustri si ricordano l'ex presidente della Repubblica Ceca Václav Havel, l'ex vice primo ministro malese Anwar Ibrahim, l'ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed e i vincitori del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo, Desmond Tutu ed Elie Wiesel. La serie, prodotta da Amazon Studios, Bloom's Amazing Owl Productions e TrueNorth Media coinvolge lo stesso Genser come co-produttore esecutivo.

Le dichiarazioni di Orlando Bloom e del protagonista

Orlando Bloom ha fatto sapere tramite un comunicato: "Mi sono sentito vicino a Jared immediatamente quando ho sentito parlare del lavoro straordinario che stava facendo in tutto il mondo. Sono sempre stato profondamente colpito dalla difficile situazione e dalla resilienza di adulti e bambini le cui voci sono state messe a tacere o peggio. Sapevo che sarebbe stata una serie dinamica e incisiva che esplorasse le storie di ingiustizie non raccontate. Sono orgoglioso di lavorare con Jared e il suo team per dare vita a queste storie importanti e senza tempo". Genser ha aggiunto: "Ho pensato a lungo che un pubblico più ampio avrebbe davvero apprezzato uno show ispirato al mondo in cui vivo ogni giorno, uno con eroi e cattivi, scelte di vita o di morte, e dove il successo o il fallimento possono cambiare il corso di un intero Paese. Non avrei potuto immaginare partner migliori di Orlando e Bruce in questo viaggio. E sono incredibilmente grato per il forte sostegno di Amazon Studios".