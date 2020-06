Organized Crime: I dettagli del nuovo Law & Order con Christopher Meloni

News Serie TV

Lo spin-off debutterà su NBC in autunno. Svelate le ragioni dietro il ritorno in polizia di Elliot Stabler.

La rete americana NBC ha rivelato nuovi dettagli - a cominciare dal titolo - della serie tv che il prossimo autunno riporterà Christopher Meloni nei panni del detective Elliot Stabler, da lui interpretato nel legal drama di successo Law & Order: Unità Speciale fino al 2011. Lo spin-off si chiamerà Law & Order: Organized Crime e vedrà Stabler tornare al Dipartimento di Polizia di New York per combattere il crimine organizzato dopo una... devastante perdita personale.

La trama di Law & Order: Organized Crime

Parole, quelle della sinossi ufficiale diffusa da NBC, che fanno tremare i polsi ai fan del longevo franchise, soprattutto alla luce di quanto lo showrunner Warren Leight aveva detto lo scorso mese in occasione dell'annuncio che Meloni riprenderà il ruolo di Elliot Stabler anche nel primo episodio della stagione 22 di SVU, ovvero che i piani per un ritorno del detective insieme alla sua famiglia erano cambiati e che non era sicuro che la moglie e il figlio saranno ancora lì con lui.

La sinossi continua sottolineando come la città e il dipartimento siano cambiati radicalmente nel decennio in cui Stabler è mancato, portandolo a cercare un modo per adeguarsi a un sistema penale alle prese con quella che viene definita una "resa dei conti". E conclude: "Con la serie, seguiremo il viaggio di Stabler per trovare l'assoluzione e ricostruire la sua vita, mentre guida una nuova task force d'élite che sta facendo a pezzi una ad una le organizzazioni criminali più potenti della città".

L'ultima volta di Elliot Stabler in SVU

L'uscita di scena di Stabler dall'universo narrativo di Law & Order fu scritta a cavallo tra la fine della dodicesima stagione e l'inizio della tredicesima. Le dimissioni, inattese per la collega storica Olivia Benson (Mariska Hargitay), arrivarono dopo che il detective, per legittima difesa, uccise una ragazzina nella centrale di polizia. Per questo ruolo, Meloni ha ricevuto nel 2006 una nomination all'Emmy, finora l'unica della sua carriera.